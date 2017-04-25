金鋼狼爽到大溪地休假 神盾寇森局長警告：小心了...

＊內有《羅根》結局劇透，請小心避雷！

「金鋼狼」休傑克曼（左）最近與飾演新神盾局局長「菲爾寇森」的男星克拉克格雷格（右）最近跨越版權，在推特上有了互動。（合成圖，翻攝自Pantip、Wikia）

〔記者陳昱均／綜合報導〕在以《羅根》一片告別演出長達17年的「金鋼狼」一角後，澳洲男星休傑克曼最近除了忙拍傳記新片《馬戲之王》（The Greatest Showman）外，也趁機好好享受與家人相處的時光，甚至還悠哉到大溪地度假去，生活過得十分逍遙自在，令人稱羨。然而，有人對於「大溪地」這個詞卻相當敏感，這個人就是在《復仇者聯盟》電影與《神盾局特工》中飾演從探員被升官成為新神盾局局長「菲爾寇森」的男星克拉克格雷格（Clark Gregg），他特地在休傑克曼的PO文底下好心提醒他：「老兄，小心了...」，甚至暗示金鋼狼可能跟他一樣會死而復生。

休傑克曼最近PO出在大溪地度假的照片與粉絲們分享。（翻攝自休傑克曼推特） 沒想到克拉克格雷格卻回人在大溪地的休傑克曼「要小心」。（翻攝自克拉克格雷格推特）

其實，克拉克格雷格會對「大溪地」這個詞這麼敏感，就是因為他演出的角色「菲爾寇森」一開始在《復仇者聯盟》中就慘被邪神洛基殺死，後來則是透過一個他之前在神盾局內所負責的一個「大溪地計畫」（TAHITI），從「Kree」外星人體內提取某物質來製造有起死回生神效的「GH325」才被復活的；雖然小命是撿回來了沒錯，但這個死而復生其實必須付出痛苦代價，寇森本人就曾經經歷大腦崩潰、記憶與意識遭移植竄改的過程，腦部也會因此受影響而逐漸退化，因此他在死前就曾因發現這樣違反醫學倫理的弊端，向局長申請中止該實驗，沒想到後來用上的人卻是自己。

菲爾寇森（左）在《復仇者聯盟》電影中，慘遭邪神洛基（右）殺死，後來因為神盾局的「大溪地計畫」才死而復生。（翻攝自YouTube）

因此，看到在《羅根》最後死掉告別觀眾們的「金鋼狼」休傑克曼出現在大溪地，克拉克格雷格才會開玩笑地好心提醒他要小心，不要也跟寇森一樣最後被這個計畫復活，這樣他就還得繼續演金鋼狼下去了；而2人之間這樣逗趣的互動，也一圓粉絲目前因為版權問題，無緣看到《X戰警》超級英雄們與漫威本家其他角色互動的夢想，引發熱烈討論。