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（圖輯）李榮浩自曝操太兇 沒完事就睡著

2017/04/25 14:56

李榮浩出席演唱會記者會，分享曾在演唱會上睡著的糗事。（記者陳奕全攝）〔記者陳奕全／台北報導〕歌手李榮浩今天在台北舉辦「有理想世界巡迴演唱會」記者會，李榮浩在海外巡演30個城市後，今年首次準備進攻全台灣演唱會指標性的台北小巨蛋，李榮浩在記者會上分享海外巡演的甘苦，並說有一次因為太累，竟在廣州演唱會上睡著。

華納音樂大中華區總裁陳澤衫，也到現場力挺李榮浩，並送上大型扭蛋機，讓李榮浩扭出金蛋，象徵順利登上小巨蛋開唱。李榮浩「有理想世界巡迴演唱會」台北場將於4月27日中午12點於寬宏售票系統準時開賣。

李榮浩出席演唱會記者會，分享曾在演唱會上睡著的糗事。（記者陳奕全攝）李榮浩出席演唱會記者會，分享曾在演唱會上睡著的糗事。（記者陳奕全攝）李榮浩出席演唱會記者會，華納音樂大中華區總裁陳澤衫（左）也到現場力挺。（記者陳奕全攝）李榮浩出席演唱會記者會，華納音樂大中華區總裁陳澤衫，送上大型扭蛋機，讓李榮浩扭出金蛋，象徵順利登上小巨蛋開唱。（記者陳奕全攝）李榮浩出席演唱會記者會，華納音樂大中華區總裁陳澤衫，送上大型扭蛋機，讓李榮浩扭出金蛋，象徵順利登上小巨蛋開唱。（記者陳奕全攝）李榮浩出席演唱會記者會，華納音樂大中華區總裁陳澤衫到現場站台。（記者陳奕全攝）李榮浩出席演唱會記者會。（記者陳奕全攝）李榮浩出席演唱會記者會，李榮浩與主持人陶晶瑩（右）舉杯。（記者陳奕全攝）李榮浩出席演唱會記者會，李榮浩舉杯。（記者陳奕全攝）

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