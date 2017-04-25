谷阿莫自圓沒侵權 陳沂酸台灣將淪「盜版島」

谷阿莫（右）因陷入侵權風波淪眾矢之的，大砲陳沂再開嗆。（合成圖，翻攝臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕谷阿莫侵權話題持續在網路延燒，他自清「二創」皆有符合網路上「著作權合理使用原則」，這也讓嗆辣敢言的主持人陳沂忍不住開砲，狠酸若谷阿莫勝訴，台灣乾脆變成「盜版島」，大家一起做盜版，順便拯救中華民國GDP，引起不少網友按讚討論。

陳沂昨在臉書上以嘲諷的口吻表示：「谷阿莫好不好笑見仁見智。至於有沒有侵權也是見『人』見『智』！明擺著侵犯著作權的行為還有一堆人在護航，相信這是合理使用，智商要多低才能辦到啊？」更強調自己讀研究所時就是主修著作權的專業：「看完谷阿莫主張自己合理使用的影片，真的笑cry！」

陳沂臉書全文。（翻攝臉書）