限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開
我同意
我已年滿18歲進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝
首頁 > 東推西推

聯航GG了！負面形象讓合作影展決定抽掉廣告

2017/04/25 14:56

聯航過去一直是崔貝卡影展最大贊助商，不過現在對方卻因他們的負面形象決定抽掉廣告。（翻攝自YouTube）

〔記者賀靜賢／台北報導〕美國聯合航空日前對越南裔旅客施暴拖下機引起公㥽，除了面對鉅額賠償，現在連崔貝卡影展都不顧過去合作的情面，決定直接抽掉影展最大贊助商聯航的廣告。

影展方面表示，這是大會的共同決定，而其實影展進行的這幾天來，原本都有播放聯航的廣告，但影迷反應不好，看到時還會發出笑聲，因此影展決定顧及形象並從善如流，抽掉廣告。

相關新聞

推薦新聞
「卡達夏家族該被殺！」美作家出書揚言報復 「卡達夏家族該被殺！」美作家出書揚言報復
2017/04/25 19:00
肥水不落外人田 53歲唱片董事女星私有化 肥水不落外人田 53歲唱片董事女星私有化
2017/04/25 18:43
繼泫雅、佳人、CL之後 PSY的新MV女主角是她！ 繼泫雅、佳人、CL之後 PSY的新MV女主角是她！
2017/04/25 18:28
鄉民好奇 叫OO的都很會穿衣服？ 鄉民好奇 叫OO的都很會穿衣服？
2017/04/25 17:49
金賢重酒駕判決出爐！不痛不癢躲拘役 金賢重酒駕判決出爐！不痛不癢躲拘役
2017/04/25 17:46
胡歌舊愛實境秀曝露本性 網軍敲碗復合吧！ 胡歌舊愛實境秀曝露本性 網軍敲碗復合吧！
2017/04/25 17:27
鋒菲戀爆分手 老爸謝賢爭吃雙倍屎 鋒菲戀爆分手 老爸謝賢爭吃雙倍屎
2017/04/25 16:57
金鋼狼爽到大溪地休假 神盾寇森局長警告：小心了... 金鋼狼爽到大溪地休假 神盾寇森局長警告：小心了...
2017/04/25 15:41
狗屎風波越演越烈 寬姐霸氣回鋒菲戀情況 狗屎風波越演越烈 寬姐霸氣回鋒菲戀情況
2017/04/25 15:26
《金牌特務2》正式預告釋出 領便當的柯林佛斯終於復活現身！ 《金牌特務2》正式預告釋出 領便當的柯林佛斯終於復活現身！
2017/04/25 14:39
奧斯卡上糗頒錯獎 資深女星終於回應：很有罪惡感 奧斯卡上糗頒錯獎 資深女星終於回應：很有罪惡感
2017/04/25 14:31
湯姆哈迪超英上身 倫敦街頭衝刺擒賊 湯姆哈迪超英上身 倫敦街頭衝刺擒賊
2017/04/25 13:50
女團成員直播公開電話號碼 無辜民眾電話慘被打爆 女團成員直播公開電話號碼 無辜民眾電話慘被打爆
2017/04/25 13:17
男神金城武魅力大 首映秒變女記者表白大會 男神金城武魅力大 首映秒變女記者表白大會
2017/04/25 13:11
看不出62歲！《楚留香》蘇蓉蓉完美體態超凍齡 看不出62歲！《楚留香》蘇蓉蓉完美體態超凍齡
2017/04/25 11:37
影集女星猝逝死因曝光！原來是「這個」奪去她性命 影集女星猝逝死因曝光！原來是「這個」奪去她性命
2017/04/25 10:59
Baby回歸《跑男》 1張照片粉碎不合迪麗熱巴 Baby回歸《跑男》 1張照片粉碎不合迪麗熱巴
2017/04/25 10:26
孫儷當媽8小時 心疼女兒哭喊：要陪媽媽去 孫儷當媽8小時 心疼女兒哭喊：要陪媽媽去
2017/04/25 10:15
艾爾頓強感染致命性細菌 入院12天還送重症監護室觀察 艾爾頓強感染致命性細菌 入院12天還送重症監護室觀察
2017/04/25 08:52
《舉重》南柱赫、李聖經假戲真做 戲中早就藏玄機 《舉重》南柱赫、李聖經假戲真做 戲中早就藏玄機
2017/04/25 07:14
自由娛樂頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.