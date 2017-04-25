聯航GG了！負面形象讓合作影展決定抽掉廣告
2017/04/25 14:56
聯航過去一直是崔貝卡影展最大贊助商，不過現在對方卻因他們的負面形象決定抽掉廣告。（翻攝自YouTube）
〔記者賀靜賢／台北報導〕美國聯合航空日前對越南裔旅客施暴拖下機引起公㥽，除了面對鉅額賠償，現在連崔貝卡影展都不顧過去合作的情面，決定直接抽掉影展最大贊助商聯航的廣告。
影展方面表示，這是大會的共同決定，而其實影展進行的這幾天來，原本都有播放聯航的廣告，但影迷反應不好，看到時還會發出笑聲，因此影展決定顧及形象並從善如流，抽掉廣告。
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