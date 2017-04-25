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8點檔女星為愛癡迷 慘遭網友轟無腦

2017/04/25 14:39

成潤在民視《春花望露》中使壞讓觀眾罵聲連連。（民視提供）〔記者洪素津／台北報導〕成潤在民視《春花望露》中使壞，讓觀眾罵聲連連，戲中華千涵也因為和成潤感情拉扯不清，成為被網友攻擊的對象，入戲太深的觀眾還要她退出演藝圈。華千涵劇中衰運連連，除感情不順、摔倒、撞車外，成潤還在拍攝時不慎揮到她左眼，讓華千涵險破相。

華千涵因演出為愛癡迷不悔的女子，戀愛中反覆不定的情緒，因起網友不滿，激進網友也前往她的粉絲團砲轟「無腦」、「拒看」，讓她十分難過。劇中華千涵發現成潤及林則希的陰謀，在逃跑的途中被成潤開車撞擊，華千涵說因為自己有京劇刀槍棍棒的動作戲底子，所以在拍攝被撞擊或打鬥的動作戲時，一些基本的後倒和防禦動作都不是問題，8但成潤卻在大動作之下不小心打到她的左眼，讓她痛到當場跪下，嚇得以為自己的眼球微血管會破裂。

成潤開車撞擊華千涵。（民視提供）在《春花望露》中領便當的華千涵，最近因為支氣管過敏，說在戲中舉凡罵人、撒嬌、大笑都是用低八度的聲音來詮釋，最近趁著工作剛結束，決定好好養身，也打算把京劇所學刀槍棍棒在練回來，把拍戲沒有上健身房而「肉鬆」的部分練得緊實，在下一個工作之前恢復完美體態。

成潤在拍攝時還不慎揮到華千涵左眼，讓華千涵險破相。（民視提供）

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