潔西卡暌違1年再登台！7月獻甜嗓會台粉
2017/04/25 14:21
〔記者粘湘婉／綜合報導〕南韓女星潔西卡3年前退出「少女時代」單飛發展，繼去年登台舉辦粉絲見面會後，相隔1年，她確定再次在台舉辦售票活動，於7月29日在台北國際會議中心舉辦迷你演唱會「2017 Jessica Mini Concert in Taiwa」，透過歌聲與粉絲們相會！
潔西卡自從單飛後，致力發展個人時尚與演藝事業，自創品牌「BLANC&ECLARE」外，並推出《With Love，J》、《WONDERLAND》2張迷你專輯，在專輯中收錄多首創作，展現音樂實力。18日她歡度28歲生日，當天驚喜發表最新單曲《因為是春天》獻給粉絲。而近來她與台灣也相當有緣，去年登台舉辦見面會、出席精品活動，今年2月又再度登台，出席彩妝品牌活動，一改「冰山公主」封號，有問必答。
去年她在台舉辦見面會，獻唱6首歌曲，今年7月登台舉辦迷你演唱會，主辦單位亞士傳媒透露，表演內容仍在與韓方討論，售票訊息待主辦日後公布，詳情請洽粉絲專頁 。
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