林可彤嫁副總裁被酸「攀富」 姊妹淘心疼氣哭
2017/04/25 15:01
林可彤（左）與Tom（右）結婚遭酸攀富。（資料照，記者胡舜翔攝）
〔娛樂頻道／綜合報導〕林可彤2月點頭嫁交往3年的外商銀行副總裁男友Tom，卻遭網友酸「攀富」，讓身為林可彤好友的林又立當場氣哭。
林可彤、林又立與劉欣瑜3人感情相當好，日前接受《姐妹淘》受訪，林又立表示，看到好友結婚讓她非常感動，但卻有網友酸言林可彤嫁外商副總裁男友是「攀富」行為，讓看到評論的林又立當場氣哭，甚至還準備了一大篇的文章想替好友反駁，但冷靜過後遭勸阻而作罷。林可彤表示，在她眼裡林又立與劉欣瑜是非常好的女生，因此每次2位姊妹淘交男友都讓她不甚滿意，言談中看出3人的友情相當親密。
林可彤（中）與林又立（左）、劉欣瑜（右）是多年好友。（資料照，記者胡舜翔攝）
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