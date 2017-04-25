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奧斯卡上糗頒錯獎 資深女星終於回應：很有罪惡感

2017/04/25 14:31

資深影星華倫比堤（右）和菲丹娜惠（左）在今年奧斯卡頒獎典禮上糗宣布錯得獎者，這個烏龍事件至今仍讓菲丹娜惠耿耿於懷。（歐新社）

〔記者陳昱均／綜合報導〕今年2月底舉辦的第89屆奧斯卡獎上，至今最令人印象深刻的，就是最後在頒發大獎「最佳影片」時，因意外拿錯信封而釀成了史上最糗、最慘烈的「頒錯獎」烏龍事件。雖然後來證實罪魁禍首是負責遞信封給頒獎者的資誠聯合會計師事務所（PwC）員工布萊恩柯里南（Brian Cullinan）與瑪莎路易茲（Martha Ruiz），不過因為一開始唸錯得獎電影的是台上的2名資深影星頒獎人華倫比堤和菲丹娜惠（Faye Dunaway），2人也差點被連累而成了出包元兇，對此，事後整整沉默近2個月的菲丹娜惠，最近終於公開談論此事，並表示自己「很有罪惡感」。

頒錯獎烏龍差點害慘頒獎人華倫比堤（右二）與菲丹娜惠，不過後來罪魁禍首被證實其實是拿錯信封給頒獎者的資誠聯合會計師事務所員工布萊恩柯里南（左二）與瑪莎路易茲（最左）。（路透社）

最近在接受《NBC晚間新聞》採訪時，菲丹娜惠憶起奧斯卡頒獎典禮當天的烏龍慘狀時，就表示：「他（華倫比堤）把卡片拿出來後，什麼都沒說，整個人突然暫停下來看著我、台下以及四周，我原本還以為他在開玩笑，以為他是故意停下來，因為他的個性正是如此，會想故意讓人等，而這就是他獨特的魅力」，所以後來才會接過宣獎卡片，在看到上面的「艾瑪史東」名字後，直接就替華倫比堤喊出錯誤的得獎者《樂來越愛你》，直到《樂來越愛你》劇組都上台講完得獎感言後，才發現這個天大的錯誤。後來，菲丹娜惠當時也被發現「落跑」、人已經不在台上，對此，她就吐露：「我想，我可以確定自己可能做錯什麼事了」，也自責表示：「為什麼我那時沒有看清最上面是寫著艾瑪史東的名字呢」，即使不是真正肇事者，仍對此耿耿於懷。

菲丹娜惠（左）最近在節目中還原當天狀況，並透露自己依然很有罪惡感。（路透社）

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