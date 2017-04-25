《黑澀會》糖果爆料遭勇兔剪褲 沉默一夜再發百字回應

糖果（左）在節目中爆料「剪褲事件」，隨後被起底她說的美眉就是勇兔（右），引起兩派網友議論紛紛。（合成圖，翻攝自臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕前《我愛黑澀會》班底「糖果」陳斯亞，日前在節目《小明星大跟班》上爆料，過去在《黑澀會》時期，曾遇美眉因太在意舞蹈比賽輸贏，竟拿剪刀剪她的褲襪，發言一出便掀起網友熱議，隨後更有網友指出剪褲襪的美眉正是勇兔。該爆料話題持續延燒，對此，勇兔在臉書上還原事情經過並道歉，而糖果也在經過一夜後以百字回應。

糖果日前在節目上爆料過去的「剪褲事件」後，沉澱一晚以百字回應。（翻攝自臉書）

《ETtoday》報導，對於爆料事件引發熱烈討論，糖果也終於在沉澱一夜後打破沉默，透過經紀人做出回應：「節目中的故事，其實也都是很久之前的故事了，現在美眉們也都長大變得更成熟去看待過去的自己，《黑澀會》這個節目中的表演或是故事，對任何一位美眉而言更都是難忘的經歷。大家現在也都很努力在自己的規劃中發展，希望大家都可以越來越好。希望不要因為節目內容，而造成任何一位的困擾，希望大家都能在這圈子互相扶持繼續努力。」