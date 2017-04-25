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宥勝臉書揪旅伴 南美20天挑戰極旅背包

2017/04/25 13:42

宥勝近年來迷上旅行，今在臉書揪網友一起去南美20天。（翻攝自臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕宥勝工作之餘，只要一有空閒便會帶著老婆林宜嫻及愛女「蕾蕾」趴趴走，上月才剛結束尼泊爾「婚紗之旅」的宥勝，今在臉書PO文「揪旅伴」一起出國，並表示：「只要你敢挑戰，你就可以跟我們同行

宥勝今在臉書透露：「旅行這麼多年，不管是我自己、帶妻女、或是出外景，我其實心裡都在想：如果你們能來現場，多好！」他近年來不斷透過演講、文章、書籍、節目，想讓大家了解旅行的力量有多大，但他仍認為只要不是親身體驗，無法完全體會，因此他公開在臉書上揪旅伴，「南美20天，馬丘比丘與天空之鏡，教你如何用市面三分之一的預算，完成極旅背包的壯遊精神！只要你敢挑戰，你就可以跟我們同行！」並表示錢及自身安全需要自己負責，最後不忘向網友喊話：「如果你們能去旅行，多好。只有做過才不會後悔，而最該行動的那一刻，就是現在。

宥勝臉書全文。（翻攝自臉書）

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