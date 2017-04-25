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遭強暴竟然不報案！童星出身女演員解釋跟施暴者的關係是...

2017/04/25 13:53

以《小太陽的願望》走紅的童星出身女演員艾碧貝絲琳，最近自揭過去曾遭交往對象強暴的過去。（翻攝自Scribol.com）

〔記者陳昱均／綜合報導〕從小就開始拍攝廣告，並靠著演出《小太陽的願望》中參與陽光美女選拔的小女孩奧莉芙一角走紅，甚至獲得奧斯卡最佳女配角獎提名、成為史上第4年輕入圍該獎項的童星出身女演員艾碧貝絲琳（Abigail Breslin），在14日剛過21歲生日，不過她最近卻在Instagram貼出一張統計每1000起強暴案件中，只有6人會受到法律制裁的圖表，自爆曾遭熟識的人強暴侵犯，不過也是那些「沒去報案」的受害者之一，而日前她也再次透過Instagram解釋為什麼自己沒有去通報的原因。

艾碧貝絲琳11年前就在《小太陽的願望》中展現精湛演技，還因此獲得奧斯卡最佳女配角獎提名。（翻攝自Big Beach Films）14日剛過21歲生日的艾碧貝絲琳，現在已經女大十八變。（翻攝自Pinterest）

在自揭遭人強暴的過去引發熱議之後，艾碧貝絲琳23日又再次於Instagram發文來解釋自己為什麼保持沉默的原因，她寫道：「我並沒有通報我的強暴事件，這背後有很多原因，首先，我當時整個陷入驚嚇與否認的情緒當中，我不想將自己當成受害者，所以只能壓抑自己、假裝這一切從來沒發生」；不僅如此，她更大爆其實自己當時正與施暴者處在「戀愛關係」中，出於怕不被外人相信，還有若案件沒有成功讓對方受到判決懲罰後，他可能會找自己報仇的恐懼心理，以及擔心身旁的親朋好友發現後會因此擔心起自己來，所以最後才決定不去報案。

艾碧貝絲琳先前貼出一張統計每1000起強暴案件中，只有6人會受到法律制裁的圖表，自爆自己也是屬於「沒去報案」的那些受害者之一。（翻攝自艾碧貝絲琳Instagram）艾碧貝絲琳解釋自己不去報案的理由，主要是因為當時她與施暴者是正在交往中的關係。（翻攝自艾碧貝絲琳Instagram）

而雖然這完全是錯誤的處理方法，但是艾碧貝絲琳現在也理解到了這個事實，先前為了響應美國4月的「侵犯防治宣導月」（Sexual Assault Awareness Month）活動，當初才會PO出上面寫著：「與正在交往的人發生性行為並不是妳的義務，不管是約會還是婚姻的關係都不代表妳必須同意」的圖片，來袒露自己其實曾經遭遇交往對象強暴、事後也沒有去報案的過往，希望能藉由公開發聲來鼓勵更多受害女性。

艾碧貝絲琳為了響應美國4月的「性侵犯防治宣導月」，勇敢披露自己這段過往，希望幫助更多受害女性。（翻攝自艾碧貝絲琳Instagram）

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