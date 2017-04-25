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《星際異攻隊2》也有同志角色？導演暗示：可能是任何人

2017/04/25 11:57

《星際異攻隊2》導演詹姆斯岡恩暗示片中很可能會出現「漫威首個同志超級英雄角色」。（翻社自Screen Rant）

〔記者陳昱均／綜合報導〕漫威電影《星際異攻隊2》將在明天（26日）晚場起正式在台灣上映，不少死忠影迷都已經提前訂好票，準備跟這群銀河裡的烏合之眾」一起展開一段新的旅程。而該片導演詹姆斯岡恩在之前受訪時竟意外透露，片中很可能會出現「漫威首個同志超級英雄角色」，震驚不少人，對此，他近期也又針對此議題做出了回應。

觀眾對於「星際異攻隊」成員們到底誰會揭露自己的同志性取向，也大感好奇。（翻攝自Film）

先前在接受《Digital Spy》關於是否願意在片中加入同志角色的訪問時，導演詹姆斯岡恩就回應：「當然了，我很願意這樣做，我們甚至或許已經這樣做了，我只能說大家就去看電影吧，然後再跟我們說你們怎麼想！」而在《星際異攻隊2》進行了數場特映後，Digital Spy》又再次向詹姆斯岡恩問了這個問題，他則解釋，世界上其實有不少同志跟雙性戀人口，而漫威電影宇宙當中也有相當大量的角色，大家幾乎無法去知曉每一名超級英雄的性取向，像在《星際異攻隊2》中只知道星爵與葛摩菈這個異性戀配對互有好感、德克斯過去也曾有過老婆，但這只能顯示出這些角色表面上是異性戀，「我們不全然知道到底誰是同性戀而誰不是，他們當中的任何一個都有可能」，沒有把話說死，讓觀眾看了電影之後自己做決定。

目前從《星際異攻隊》中所能確定的感情線，只有星爵（右）與葛摩菈（左）這對互有好感的異性戀配對。（翻攝自Screen Rant）

而其實在過去數部漫威電影中，一直遲遲沒有出現任何一名「同志英雄」，不過隨著美國最高法院已經裁定同性婚姻是合法的，漫威總裁凱文費奇當時也表示未來有意在電影中讓同性戀角色現身，因此粉絲也一直對此議題抱持高度關注，像去年在《美國隊長3：英雄內戰》上映後，推特上就發起了「幫美國隊長找個男朋友」的活動，很多人就跟隨劇情大推美國隊長與兒時好友「酷寒戰士」巴奇這對CP，一度引發熱議。不過，由於這樣做還是會對票房造成影響，即便凱文費奇同意，漫威若在電影中加入同志元素，還是極有可能流失包含美國部分地區、中國、俄羅斯等保守卻的龐大的客群，先前迪士尼的真人版《美女與野獸》就是活生生的例子，因此《星際異攻隊2》或甚至之後的續集《星際異攻隊3》究竟會不會真的讓某個角色「公開出櫃」，就還有待觀察了

《美國隊長3：英雄內戰》上映後，不少人都被美國隊長（左）與後來變成「酷寒戰士」的摯友巴奇（右）間的深厚感情所打動。（翻攝自推特）在先前迪士尼的真人版《美女與野獸》電影中，因為出現了迪士尼史上獨一無二的同志橋段而在世界各地引發熱議。（翻攝自Entertainment Weekly）

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