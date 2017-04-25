馬雅舒放閃13歲繼女 超齡身材拚後媽

馬雅舒一家合照。（翻攝自微博）

〔娛樂頻道／綜合報導〕吳奇隆前妻馬雅舒在2010年和澳洲籍老公羅伯特結婚後，生下一對混血兒女，近日她帶著雙胞胎拍攝中國真人秀，鮮少露面的13歲繼女也跟著亮相，超齡身材完全不輸馬雅舒。

馬雅舒最近帶著兒女錄製《媽媽是超人2》，節目中馬舒雅13歲繼女也在螢光幕前亮相，2人同樣穿著黑色貼身洋裝，她修長的白皙美腿一覽無疑，超齡的身材與美貌，令網友相當驚豔，並留言表示「別人家的13歲已經走上顏值巔峰」、「13歲也太成熟了吧」。

馬雅舒13歲繼女擁有成熟美貌。（翻攝自新浪娛樂微博）

馬雅舒（右）的13歲繼女好身材完全部不輸她這個後媽。（翻攝自新浪娛樂微博）