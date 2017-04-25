爆鋒菲早分手 嘴砲放話「錯了直播吃狗屎」

王菲（左）與謝霆鋒（右）復合，兩人戀情一直深受外界關注。（翻攝自微博）

〔娛樂頻道／綜合報導〕港星謝霆鋒與天后王菲復合3年多，密婚傳聞不斷，曾傳出男方3度求婚，但均遭當事人否認，小倆口對情事向來採低調態度，鮮少同框現身公開場合。24日中國於樂評論家宋祖德驚爆2人早已分手，甚至揚言若消息有假要直播吃狗屎。

宋祖德表示，王菲自從2016年演唱會「撈金失敗」後，與謝霆鋒的關係越鬧越僵，2人目前已協議分手，如今2人會同框出現純粹是為了「撈金」，「老百姓喜歡看八卦，年近50歲的王菲只能靠男男女女這點破事維持關注度」，更直指謝霆鋒揮金如土，跟王菲在一起只是為了錢，宋祖德還發下豪語：「如果我爆料錯了，我會直播吃400克狗屎。」但這些言論也引發網友留言酸他：「刷存在感吧」、「王菲還需要靠撈金？期待你吃屎。」

中國娛樂嘴砲王宋祖德常語不驚人死不休。（翻攝自微博）

宋祖德微博全文。（翻攝自微博）