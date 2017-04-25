限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開
我同意
我已年滿18歲進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝
首頁 > 婉君推

爆鋒菲早分手 嘴砲放話「錯了直播吃狗屎」

2017/04/25 09:17

王菲（左）與謝霆鋒（右）復合，兩人戀情一直深受外界關注。（翻攝自微博）

〔娛樂頻道／綜合報導〕港星謝霆鋒與天后王菲復合3年多，密婚傳聞不斷，曾傳出男方3度求婚，但均遭當事人否認，小倆口對情事向來採低調態度，鮮少同框現身公開場合。24日中國於樂評論家宋祖德驚爆2人早已分手，甚至揚言若消息有假要直播吃狗屎。

宋祖德表示，王菲自從2016年演唱會「撈金失敗」後，與謝霆鋒的關係越鬧越僵，2人目前已協議分手，如今2人會同框出現純粹是為了「撈金」，「老百姓喜歡看八卦，年近50歲的王菲只能靠男男女女這點破事維持關注度」，更直指謝霆鋒揮金如土，跟王菲在一起只是為了錢，宋祖德還發下豪語：「如果我爆料錯了，我會直播吃400克狗屎。」但這些言論也引發網友留言酸他：「刷存在感吧」、「王菲還需要靠撈金？期待你吃屎

中國娛樂嘴砲王宋祖德常語不驚人死不休。（翻攝自微博）

宋祖德微博全文。（翻攝自微博）

相關新聞

推薦新聞
（影音）谷阿莫被告侵權 片商怒控「像把錢丟水裡」損失達千萬 （影音）谷阿莫被告侵權 片商怒控「像把錢丟水裡」損失達千萬
2017/04/25 07:09
《通靈少女》狂掀熱潮 新加坡收視奪冠 《通靈少女》狂掀熱潮 新加坡收視奪冠
2017/04/25 06:31
瑤瑤差點不當「通靈少女」！被爆因...曾拒演 瑤瑤差點不當「通靈少女」！被爆因...曾拒演
2017/04/25 08:15
國片發威！米蘭影展入圍最佳影片 紀培慧爭后 國片發威！米蘭影展入圍最佳影片 紀培慧爭后
2017/04/25 07:23
谷阿莫駁侵權 卻避談最受爭議的「這事」 谷阿莫駁侵權 卻避談最受爭議的「這事」
2017/04/25 07:16
獎勵愛妻生子 千億媳婦獲贈4億遊艇 獎勵愛妻生子 千億媳婦獲贈4億遊艇
2017/04/25 07:33
谷阿莫聲明「合理使用」 李茂生酸問題在這裡… 谷阿莫聲明「合理使用」 李茂生酸問題在這裡…
2017/04/25 08:07
菲國台人想家了！《通靈少女》紅到海外勾鄉情 菲國台人想家了！《通靈少女》紅到海外勾鄉情
2017/04/25 08:00
天才童星開學遇跟蹤狂 身分揭曉竟是「他」 天才童星開學遇跟蹤狂 身分揭曉竟是「他」
2017/04/25 07:10
女星刪光老公貼文 第一狗仔驚爆：可能出事了 女星刪光老公貼文 第一狗仔驚爆：可能出事了
2017/04/25 09:19
Lulu卵巢大囊腫 生日動手術 Lulu卵巢大囊腫 生日動手術
2017/04/25 06:00
馬雅舒放閃13歲繼女 超齡身材拚後媽 馬雅舒放閃13歲繼女 超齡身材拚後媽
2017/04/25 10:52
影集女星猝逝死因曝光！原來是「這個」奪去她性命 影集女星猝逝死因曝光！原來是「這個」奪去她性命
2017/04/25 10:59
谷阿莫自清「合理使用」 前主播張宇：侵權就是侵權 谷阿莫自清「合理使用」 前主播張宇：侵權就是侵權
2017/04/25 11:11
中廣被撤頻 DJ放話選議員 中廣被撤頻 DJ放話選議員
2017/04/25 06:00
50位重量級人士挺郭倍宏 爆民視經營權戰紅色勢力介入 50位重量級人士挺郭倍宏 爆民視經營權戰紅色勢力介入
2017/04/25 06:00
63歲還沒打算退休 武打巨星想轉型拍文藝片 63歲還沒打算退休 武打巨星想轉型拍文藝片
2017/04/25 08:48
反派一姊演活壞女人 婆媽辱罵「為何要當狐狸精」 反派一姊演活壞女人 婆媽辱罵「為何要當狐狸精」
2017/04/25 10:47
Baby回歸《跑男》 1張照片粉碎不合迪麗熱巴 Baby回歸《跑男》 1張照片粉碎不合迪麗熱巴
2017/04/25 10:26
宥勝婚紗照 蕾媽贏在這球 宥勝婚紗照 蕾媽贏在這球
2017/04/25 06:00
自由娛樂頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.