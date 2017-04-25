孫儷當媽8小時 心疼女兒哭喊：要陪媽媽去

孫儷與鄧超婚後育有1子1女。（翻攝自微博）

〔娛樂頻道／綜合報導〕中國女星孫儷和同為藝人的鄧超結婚多年，育有5歲兒等等及2歲女小花。近日孫儷忙於拍戲，常在中國各地奔波，導致待在家的時間變少，24日她透露出門前只待在家8小時，女兒小花半夜捨不得睡，怕一睜眼媽媽又不在了。

孫儷近日因拍攝新戲，與家人相處的時間減少許多，24日她在微博透露，從回家到再次出門她只在家待了8小時，「昨晚回到上海，妹妹知道我回家，一直在等我。」她抱著小花哄她睡覺，但哄了近1小時，小花還是捨不得睡，隔天早上6點要出門前，小花自動驚醒哭著說：「要陪媽媽去」，讓她非常心疼的表示：「再堅持一下...瘋狂的四月，快過去了...。」

孫儷相當心疼女兒小花。（翻攝自微博）

孫儷微博全文。（翻攝自微博）