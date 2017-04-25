《黑澀會》糖果被剪爛衣服 勇兔還原：經本人同意

前《我愛黑澀會》班底糖果，現改藝名陳斯亞。（翻攝臉書）



〔娛樂頻道／綜合報導〕前《我愛黑澀會》班底陳斯亞（糖果）21日在節目《小明星大跟班》爆料，有位美眉因太在意舞蹈比賽輸贏，竟拿剪刀剪她的衣服，之後有網友爆料當年剪衣服的美眉就是勇兔。對此，勇兔在臉書上還原事發過程並道歉，好姊妹洪詩也跳出來留言力挺，該道歉文也引起不少網友正、負雙方的評論

《ETtoday》報導，勇兔被指控過去在《我愛黑澀會》比賽剪爛陳斯亞的衣服，她24日晚間還原事發過程，坦承確實有剪對方的褲襪，但事發經過與節目所說的版本不同，強調：「經過她本人的同意，我才會這麼做。」洪詩也在留言處力挺：「謠言止於智者清者自清。」

勇兔（中）與好姊妹洪詩（左）感情甚好。（翻攝臉書）

此外，記者分別致電三方經紀人，斯亞經紀人回應：「沒聽過斯亞提起這件事，當天錄影才知道。」洪詩所屬的華研則表示：「洪詩想說的話都說了。」勇兔則說：「我沒有什麼用意，希望兩邊就不想要再傷害了，我跟經紀人都講好不要再回應，希望大家可以到此為止。」

勇兔臉書全文：

首先跟大家抱歉

最近在忙著拍戲

現在空檔才有空親自回覆大家

關於大家所說剪褲襪事件

我看了整個節目後我才知道狀況

關於事件的原本狀況

並不完全跟節目所說的一樣

記得當初是因爲節目需要我們一起模仿當時出新歌的藝人

但因爲藝人衣服是有造型師在幫忙製作

而我們妹妹們都得自己尋找訂製

要表演前有一件褲襪

我的確沒找到而她有找到

但那個表演只需要用到一隻腳的襪子

所以我看到時我有詢問她本人

是否能把另外一隻腳分給我

而當時她也說好

在詢問她的情況下我們都是很舒服的溝通

就像美眉們平常互相幫忙的感覺

也沒有察覺到她有任何的不開心以及不舒服

但直到看了播出

我才知道原來當時可能造成她的傷害

真的覺得很抱歉

我的確是當著她的面直接做剪裁

但是有詢問過她

然後經過她本人的同意

我才會這麼做

我雖然叫勇兔但也沒有膽大到

沒經過物主的同意隨便破壞別人的物品

如果她當時有不舒服或是不想

其實真的可以直接拒絕我

我知道當時在節目評比的時候

大家都是很辛苦很努力

但妹妹們一直都是互相幫忙互相支援的

雖然我跟對方一開始在節目上

是真的沒有很熟

但後來節目縮減時

大家都是遇到困境一起努力走過來的

感情也有好過

也曾經一起辦音樂會

但那段時間她本人卻從來沒提過任何有關這件事她有哪裡不舒服

所以今天她在節目上講出來

我相信也許只是為了節目的效果

如果她本人對這個事件

還是有不舒服的地方

我在這裡向她致歉

畢竟造成人家的不舒服就是我的粗心與過失

在此也祝福她在工作上能越來越好

當時事情的發生經過就是這樣

給大家造成困擾真的很抱歉

這幾天也謝謝大家的關心

相關影片（影片來源YouTube，如遭移除敬請見諒）