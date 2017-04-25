邰智源養出四冠王 學霸星二代還有他們

邰智源（左圖）兒子邰靖（右圖上排左二）錄取3間名校。（合成圖，翻攝自臉書、薇閣中學提供）

〔娛樂頻道／綜合報導〕資深諧星邰智源的兒子邰靖，昨錄取台大電機系、物理系及台北醫學大學醫學系，今又錄取陽明醫學院醫學系，令邰智源相當開心。星二代除了邰靖之外，還有他們也曾出國深造成績亮眼，讓明星父母相當驕傲。

吳宗憲之女「Sandy」吳姍儒，只花了2年半的時間就把學分全部修完，拿下美國華盛頓州立大學大學的高學歷，轉戰演藝圈不久就拿下金鐘獎，成為綜藝界一顆閃亮的新星。

吳宗憲（右）女兒吳姍儒（左），只花2年半便把學分都休完。（資料照，記者趙世勳攝）

歐陽龍之女歐陽娜娜，15歲時以大提琴造詣風光考進每年只收160名學生的美國寇蒂斯音樂學院，獲得全額獎學金，雖然日前曾被踢爆遭退學，但傅娟否認傳聞，表示歐陽娜娜是申請在家自學，之後發表了自己的第一張古典音樂專輯，成為環球音樂最年輕的古典音樂家，近年來也在演藝圈嶄露頭角。

歐陽龍與女兒歐陽娜娜感情相當好。（合成圖，翻攝自微博、資料照）

國際知名導演張藝謀與前妻肖華之女張末，據悉，她國中畢業就被送到紐約讀書，畢業於紐約大學電影學院導演專業、哥倫比亞大學研究生法律專業，順利畢業後回國擔任父親的左右手。



張藝謀（左）女兒張末（右）繼承老爸興趣，實力不容小覷。（翻攝自網路）