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獎勵愛妻生子 千億媳婦獲贈4億遊艇

2017/04/25 07:33

徐子淇（右）生下長子李俊熹時，獲老公贈送價值逾2億鑽石戒指和超過4億元遊艇。（翻攝自微博）

〔娛樂頻道／綜合報導〕35歲中國「跳水皇后」郭晶晶5年前嫁給霍啟剛，昨替霍家生下孫女，人生湊成一個「好」字，外傳她每月一口氣多了24萬生活費，其實，演藝圈也有不少女星結婚產子後，獲得夫家贈大禮。

Angelababy（右）替老公黃曉明生下兒子小海綿，他隨即買下豪宅送愛妻。（翻攝自微博）

香港《東方日報》報導，有「千億媳婦」美譽的徐子淇，先後為丈夫李家誠生下2女2子，李家誠對徐子淇寵愛有加，每次她生完孩子，都對太太作出獎勵；她在2011年生下長子李俊熹，李家誠立刻送她價值逾2億元鑽石戒指和超過4億元遊艇，遊艇還以兒子英文名「Triston」命名。

李嘉欣（右）和許晉亨婚後幸福美滿。（翻攝自微博）

「最美麗港姐」李嘉欣2008年嫁給許晉亨，一直到2011年生下兒子Jayden，外傳李嘉欣獲得許家餽贈現金4億台幣和價值逾8百萬鑽戒；「Angelababy」楊穎今年1月替老公黃曉明生下兒子小海綿，據傳黃曉明為獎勵Baby為他生子，以逾5億4千萬購入香港干德道豪宅「天匯」送給老婆。

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