瑤瑤差點不當「通靈少女」！被爆因...曾拒演
2017/04/25 08:15
瑤瑤（中）近期主演《通靈少女》人氣再漲，海內外皆擁有高人氣，好評不斷。（翻攝自臉書）〔娛樂頻道／綜合報導〕由公視與HBO Asia合作的戲劇《通靈少女》，將台灣在地文化搬上螢幕，引起熱烈迴響，「瑤瑤」郭書瑤在劇中扮仙姑氣勢驚人，極具爆發力的演技大獲好評，讓她人氣再漲。不過，近來卻傳出該劇開拍前，瑤瑤為角色定裝時，對劇本、假髮、造型等其實很有意見，更被爆一度拒演。
瑤瑤被爆開拍前定裝，對劇本、髮型等意見很多，一度傳出拒演《通靈少女》。（HBO Asia提供）《聯合報》報導，當時《通靈少女》選角時，許多女星都極力爭取演出，包括嚴正嵐、黃姵嘉，據了解，瑤瑤被爆起初並不想演《通靈》，對劇本、髮型等意見很多，加上定裝時頗費周章，導演也曾擔心她上圍太有料的形象，會與角色形象不符，但最後嚴正嵐在角色訓練階段，敗在知名度，導演選擇有高知名度的郭書瑤。
瑤瑤否認拒演之說，強調一開始就答應演出。（香港成報提供）對此，郭書瑤否認拒演之說，解釋道：「我呢，是不想演鬼片、驚悚片，我不想嚇人，但通靈少女不是啊！加上我看過『神算』，這部戲是有東西想要帶給大家的。」更表示一開始就答應接演該角色。
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