《舉重》南柱赫、李聖經假戲真做 戲中早就藏玄機

李聖經、南柱赫合拍韓劇《舉重妖精金福珠》爆熱戀。（翻攝自網路）〔記者粘湘婉／綜合報導〕23歲「國民男友」南柱赫與26歲女星李聖經因合拍韓劇《舉重妖精金福珠》假戲真做，熱戀4個多月。不少戲迷回顧劇中片段，發現小倆口到後期越拍越閃，甜蜜戲碼不斷閃瞎觀眾，南柱赫先前受訪時更自爆，曾即興加吻戲，向李聖經撒嬌討親親，種種證據讓不少戲迷打趣：「原來都有放真感情，難怪越拍越甜蜜。」

南柱赫、李聖經因同屬經紀公司「YG娛樂」，又都是模特兒轉戰戲劇圈，擁有共同話題的2人在《舉》劇殺青後，昇華成戀人關係。小倆口在劇中有不少親密戲碼，包括倉庫初吻、雪中訂情吻、操場打鬧吻等，曖昧氛圍破表。MBC電視台先前更曾將劇中「福珠」、「俊亨」的甜蜜互動剪成影片，如今看在戲迷眼中覺得格外幸福。

《舉重妖精金福珠》中，李聖經、南柱赫上演雪中定情吻，甜蜜破表。（翻攝自網路）劇中男女主角是從朋友升格成戀人，其中李聖經飾演的金福珠，在回歸舉重隊的當天晚上，確認心意向俊亨告白，「我喜歡你，無論是以朋友身分，還是以一個男人的身分，我都希望你一直待在我身邊，也想一直聽你喊我的名字。」小倆口在雪中確定彼此心意，甜蜜熱吻；而2人熱戀後為了瞞住身旁朋友，展開秘密戀愛，但又忍不住在飯桌下偷牽手等，不少橋段巧妙對應南柱赫與李聖經的現實生活。如今2人爆出熱戀後，回顧劇中甜蜜片段，也讓粉絲們直呼：「實在太閃了。」

李聖經、南柱赫在《舉重妖精金福珠》中，上演即興吻戲。（翻攝自網路） 《舉重妖精金福珠》中，李聖經、南柱赫展開秘密戀情。（翻攝自網路）

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