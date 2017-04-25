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谷阿莫駁侵權 卻避談最受爭議的「這事」

2017/04/25 07:16

谷阿莫近來被KKTV和電影公司「又水整合」提告「侵權」。（翻攝自網路）

〔記者吳琬婷／綜合報導〕網路紅人谷阿莫靠著「X分鐘看完電影」系列影片爆紅，但也引發版權爭議，KKTV和電影公司「又水整合」都證實對他提告「侵權」。谷阿莫昨晚在YouTube頻道放上自拍短片反駁，也向媒體發出聲明稿，強調是基於著作權合理使用原則，但對於最爭議的影片來源，谷阿莫卻避談，疑似避重就輕、規避責任。

谷阿莫的聲明中表示，「X分鐘看完電影」系列短片因符合著作權的合理使用原則，所以可不事先經著作權人之授權，直接使用網路上已公開之他人著作內容，他也揚言「不會輕言退出或放棄二次創作的權利」，強調是否侵權「由法官判定」。

谷阿莫在YouTube頻道放上短片反駁侵權說。（翻攝自網路）

聲明一出，雖有粉絲聲援打氣，但也有不少網友質疑：「谷阿莫都使用盜版影片製作短片，還談什麼著作權？」而在谷阿莫的聲明中，也確實未聽到他交代最具爭議的影片來源，若谷阿莫確實使用盜版影片，恐怕將難逃法律責任。

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