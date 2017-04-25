天才童星開學遇跟蹤狂 身分揭曉竟是「他」

蘆田愛菜日前燦笑參加中學開學典禮。（翻攝自日刊體育）

〔記者粘湘婉／綜合報導〕12歲日本天才童星蘆田愛菜在日劇《兩個媽媽》中，展現精湛演技，日前她以全國排名前2%的傑出成績，考上知名升學名校慶應義塾中學，燦笑參加開學典禮，聚集大批媒體搶拍，卻爆出當天有一名陌生男性在現場鬼鬼祟祟，看起來就像跟蹤狂，在場眾人一度擔心愛菜安危，差點報警抓人；然而該名男性身分揭開後，讓大夥忍不住莞爾大笑。

據《CYZO WOMEN》報導，該名男姓當天不斷在校門口徘徊碎念，斜眼狂瞄在場日媒，手上更拿傘不斷輕敲地面，看起來十分焦慮，一旁媒體無法跟他搭話，更開始懷疑起他的身分，推測他可能是愛菜狂粉。直到愛菜與母親結伴出現後，他立刻上前聊天，3人有說有笑，眾人才發現他原來是愛菜的經紀人，意外插曲讓在場媒體笑翻。

此外，愛菜先前在節目中，也曝光未來志願，表示希望未來能直升慶應醫學院，當上「病理醫師」。她表示她是透過日劇才知道「病理醫師」這個職業，先前長瀨智也在日劇《脆弱》中正是扮演「病理醫師」，該職業是透過顯微鏡觀察細胞，進而檢查出病因，在日本醫生當中人數相當稀少，僅占0.6%，出乎意料的答案，讓外界頗感驚訝。

蘆田愛菜透露未來志願是當病理醫師。（翻攝自網路）