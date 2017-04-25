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（影音）谷阿莫被告侵權 片商怒控「像把錢丟水裡」損失達千萬

2017/04/25 07:09

谷阿莫昨上傳影片反擊，強調二次著作權的合法性，正式槓上片商。（翻攝自谷阿莫影片）〔記者粘湘婉／綜合報導〕網路紅人谷阿莫搭配剪輯多部電影、戲劇精華，搭配獨特的幽默旁白，深受大批粉絲喜愛，然而他因未獲得授權，就直接使用影片內容，讓他惹上官司。昨爆出影音平台「KKTV」、電影片商「又水整合」正式對他提告侵權，谷阿莫則提出影片和新聞稿，強調著作權合理使用原則反擊，雙方正式槓上。

稍早記者致電「又水整合」，片商表示去年《Stand By Me哆啦A夢》、《哆啦A夢 宇宙英雄記》、《近距離戀愛》、《腦漿炸裂少女》等4部電影被谷阿莫「重製」解說，不僅將電影劇情全部破梗，更形容得相當無聊，十分影響票房。《腦漿炸裂少女》更因為谷阿莫的加工解說，直接取消院線上映計畫，事後連販售DVD版權、播映權等都受到嚴重影響，片商氣憤直呼：「就像是把錢丟到水裡一樣。」粗估損失台幣上千萬。「又水整合」更表示其實早在去年1月就已經提告，目前委任律師收到回應是，另有別家片商提告，法院將會合併處理。

《近距離戀愛》電影劇照。（翻攝自網路）此外，影音平台KKTV先前也買下韓劇《W-兩個世界》播映權，谷阿莫使用播出片段卻未先告知，讓KKTV決定提告。「KKTV」昨也發出官方聲明，表示「凡是未經過合法授權，對影音內容進行重製或公開傳輸，皆屬侵權行為。KKTV作為正版影音平台業者，定將持續打擊不法侵權行為，以保護正版影音內容，盼望藉此案加強國人的版權觀念，以促進影視產業的健全發展」，強調合法版權。

對此谷阿莫所屬公司知識糖果數位社群媒體股份有限公司，昨也以影音及512字聲明反擊，再次強調二次創作的合法性，「X分鐘看完XX電影系列網路短片，依該符合著作權的合理使用原則，在評論、解說、研究、教學或新聞報導等情況下，在合理的範圍內，可以不事先經著作權人之授權，而使用網路上已公開之他人著作內容。本案已向警方說明事情原由，靜待後續檢察官的開庭偵查程序

李鍾碩、韓孝珠主演韓劇《W-兩個世界》深受粉絲喜愛。（KKTV提供）《腦漿炸裂少女》片商透露因谷阿莫影片，影響電影口碑，雖買進版權但直接取消院線上映。（翻攝自網路）

谷阿莫澄清影片:（相關影片取自YouTube，如遭移除敬請見諒）

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