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被電影片商控侵權 谷阿莫回應了…

2017/04/24 22:48
谷阿莫針對侵權事件回應。（圖擷自臉書）谷阿莫針對侵權事件回應。（圖擷自臉書）

〔即時新聞／綜合報導〕網路紅人谷阿莫擅長將電影縮減、加上自己的旁白，放上網給人觀看，不過最近有片商對他提告6部影片侵權。谷阿莫回應表示他的作品有符合著作權合理使用原則在網路上的適用，他也秀出YouTube寄給他的郵件，上面也認為他的影片是合理使用。

谷阿莫秀出YouTube寄給他的郵件，上面認為他的影片是合理使用，因此沒有打算要移除影片。（圖擷自臉書）谷阿莫秀出YouTube寄給他的郵件，上面認為他的影片是合理使用，因此沒有打算要移除影片。（圖擷自臉書）

谷阿莫在臉書針對被控侵權做出回應，他提到網路上的著作權合理使用之原則，只要是符合評論、研究、解說、教學或新聞報導的情況下，就可以在未先經著作權人授權同意下，優先使用在網路上找到已公開的、任何人都能自由下載的他人著作之內容。他自認作品有符合評論、解說、生態研究、心得教學和新聞報導的效果，因此是合理使用。

谷阿莫也說，他只擷取1/10到1/100的原著作內容，應該不會有人覺得看了1/10到1/100內容，就覺得看完原作了。而且他沒和觀眾收取費用，是透過免費影片發表他的看法、讓大家了解電影生態，也讓乏人問津作品被更多人注意到，還可能增加票房收入。他也秀出YouTube寄給他的郵件，上面認為他的影片是合理使用，因此沒有打算要移除影片。

不過谷阿莫仍提到，當和原著作權有意見不合狀況發生時，最後還是要由所在地區法院來決定，法院也可能認為不符合原則。

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