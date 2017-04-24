小賈力拼戒「屁孩症」 網友看了也是笑笑的

小賈斯汀年少便成名，卻常惹出許多脫序行為。（翻攝自小賈斯汀IG）

〔娛樂頻道／綜合報導］23歲加拿大歌手小賈斯汀從15歲就出道，帥氣的外型受到全球迷妹的支持，不過他的心智行為卻疑似隨著年齡「倒退嚕」，年紀越大越常做出讓人咋舌的「屁孩」行徑，負面新聞頻傳，近日他曬出3年前因涉嫌醉駕被拍的囚犯照，透露自己想痛改前非，讓不少網友看了也是笑笑的。

小賈斯汀曬出當年的囚照反省自我。（翻攝自小賈斯汀IG）

小賈斯汀15歲初嘗走紅滋味後，便開始一路「走鐘」，不僅感情世界混亂，涉毒、醉駕、毆人等事件也是罄竹難書，他近日在Instagram上曬出2014年他在邁阿密，因涉嫌醉駕遭警方逮捕所拍下的笑開懷囚照，並附上現在的自拍，反省寫道：「我愛這張照片，因為它提醒我還不是那個理想中的自己，但是也感謝上帝，我也不再是那個從前的我！更好的還沒到，你相信嗎？」

小賈斯汀的重生宣言，粉絲反應兩極。（翻攝自小賈斯汀IG）

事實上，小賈斯汀過去就經常承諾歌迷會戒掉「屁孩」行徑，然而體內的「屁孩癮」卻總是戰勝了他的信誓旦旦，再再惹出爭議，這次又在IG上透露想改過自新，讓不少歌迷紛紛笑看「更好是指直接關進監獄嗎」、「誰會在拍犯人照笑得這麼開心的？」，不過也有粉絲湧入為他加油打氣。

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