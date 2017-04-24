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DJ鄭開來哽咽質疑NCC 二度放話出來選議員

2017/04/24 21:18

鄭開來，中廣音樂網改版I radio線上聽記者會。（記者王文麟攝）

〔記者洪素津／台北報導〕中廣董事長趙少康今率鄭開來、梁正群、左光平等DJ人出席中廣音樂網改版線上聽i radio啟動記者會，中廣音樂網停播後將改為線上收聽，眾DJ樂觀其成，提及當時音樂網遭撤，DJ鄭開來哽咽表示「音樂網就像是自己養了17年的小孩，雖然知道遲早會收回，但還是很不捨」同時他也丟下震撼彈，二度表示自己將跳出來選議員。

趙少康與DJ群，中廣音樂網改版I radio線上聽記者會。（記者王文麟攝）

DJ鄭開來在活動上開砲對NCC表示質疑，解釋自己有原住民血統，但令他不解的是「NCC說要照顧原住民、客家人我很支持，但照顧到後來，我自己卻先失業，無法接受」同時他更表示除繼續當DJ外，接下來將會以無黨籍身分參選台北市中山、大同的議員選舉，朋友將會提供場地給他當服務處，讓他參選議員無後顧之憂，持續為民服務。

趙少康與DJ群，中廣音樂網改版I radio線上聽記者會。（記者王文麟攝）

鄭開來17年來在廣播上佔有一席之地，如今隨著電台轉型，人生也跟著轉型，不過批評聲浪和支持聲並起，未來從政之路或許還是一番大考驗。

趙少康與DJ群，中廣音樂網改版I radio線上聽記者會。（記者王文麟攝）

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