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「巴菲特聚餐」台灣版！圖文作家厭世姬邀吃飯

2017/04/24 17:45

圖文作家厭世姬推出的《厭世動物園》新書大賣，並銷售出多國版權。 （Venti 提供）

〔記者吳志偉／台北報導〕能夠與股神巴菲特聚餐，是許多人的夢想，每年股神巴菲特都會到訪美國各大學，與學生分享心得。而在台灣，最近也有社交軟體找上知名圖文作家《厭世動物園》作者「厭世姬」邀請粉絲競標聚餐，成功吸引人氣話題。

厭世動物園粉絲團成立剛滿一年，圖文作家厭世姬以直白語氣道出對於社會的心境看法，表達對社會議題的想法與支持，搭配可愛又厭世的動物圖像，真實而不矯揉造作的作品呈現，成功吸引大量粉絲。

厭世姬的行事率直，但從不以真面目示人，因為希望大家注意到的是但在這次與「eatgether」合作的競標晚餐中，競標得主除了能夠與厭世姬本人一起用餐之外，還能一窺厭世姬的廬山真面目（厭世姬補充：雖然真面目也不怎麼樣），更能獲得厭世姬現場親手繪製的獨家插畫。截至發稿前，已有許多粉絲爭相出價。

至於一起聚餐可以獲得什麼？厭世姬不改幽默風格，回答：「我想，獲得最多的就是卡路里吧。」

厭世動物園聚餐飯局：https://eatgether.com/dinnerpost/10572

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