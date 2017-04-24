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台灣新銳編舞家 跳到全球指標性舞蹈平台

2017/04/24 17:24

衛武營與歐陸年輕編舞家網路平台合作，台灣新銳舞蹈家將跳到國際舞台。（衛武營藝術祭主辦單位提供）

〔記者楊媛婷／台北報導〕在衛武營的推動下，台灣新銳舞蹈家將跳到國際舞台。具全球指標性的「歐陸年輕編舞家網路平台（Aerowaves）」首度與亞洲地區國家合作力推舞蹈新秀，就選中台灣衛武營，雙方簽訂4年合作計畫，未來將互相推薦舞作，在歐洲與台灣演出，將台灣年輕編舞家推到全球舞台，4月底新銳編舞家劉冠詳將帶著舞作前往丹麥交流演出。

成立於1996年、擁有34個會員國、45個劇場夥伴的「Aerowaves」是歐洲當代最重要的舞蹈平台，不僅提供演出機會與場地讓新銳舞蹈家有揮灑才華的空間，也培訓專業舞評等，是具有全球指標性的舞蹈網路平台，Aerowaves首度跨出歐洲，選擇與台灣衛武營攜手合作，衛武營準藝術總監簡文彬有信心未來衛武營成為亞洲現代舞的樞紐，「台灣最大的優勢就是在創作非常自由，只要善用優勢，台灣能夠將（舞蹈藝術）定位拉到全亞洲。」

雙方合作的契機源自於去年Aerowaves創辦人、藝術總監約翰．艾佛許受衛武營邀請來台，參與兩年一辦的「台灣舞蹈平台」，艾佛許對劉冠詳的作品《我知道的太多了》印象深刻，他指出該舞作蘊含深厚的爆發力與情感，「這是前所未有的作品，不論是肢體技巧、美感、戲劇性等表現手法都非常創新。」艾佛許回國後便立刻推薦平台所屬的「大躍進舞蹈展演」，經過大會認可後，便促成雙方合作，艾佛許也說這次和台灣的合作，「打開亞洲地區的大門」。

代表台灣參與Aerowaves的劉冠詳坦言很有壓力，他指出《我知道的太多了》採用他母親的聲音，描述的是他個人私密的故事，「沒想到媽媽的聲音有跨國界與文化的力量」，他說編舞家的歲月非常短，他抱持著將最好韶華燃燒殆盡的信念，要為台灣舞蹈藝術在國際舞台開疆闢土。

丹麥時間4月29日劉冠詳將帶著《我知道的太多了》，前進丹麥奧胡斯的波拉波拉劇院演出兩場，屆時將有超過300名全球舞蹈專業人士一同觀賞，這也是「Aerowaves」首度演出亞洲編舞作品。

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