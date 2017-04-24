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離婚傷神 小班出席電影節疲態百出

2017/04/24 17:02

班艾佛列克週日出席電影活動時，看起來非常疲倦。（翻攝自《每日郵報》）

〔娛樂頻道／綜合報導〕與珍妮佛嘉納進行訴請離婚的好萊塢男星「小班」班艾佛列克出席一場電影盛會的時候，看起來疲態盡現，讓人心疼：小班，你累了嗎？

雖然班艾佛列克跟珍妮佛嘉納是超和平分手，兩人也在復活節時全家合體，不過他週日在美國加州出席一場電影節活動時，還是掩不住疲倦模樣。今年44歲的班艾佛列克在鎂光燈下，可能是覺得太熱，問答過程當中流了不少汗，也讓他在照片裡看起來有點狼狽。

班艾佛列克接受媒體問答時，汗流滿面。（翻攝自《每日郵報》）

穿著藍色三件式西裝出席活動的班艾佛列克雖然衣冠楚楚，不過因為酗酒的關係造成他婚姻觸礁、工作泡湯。據了解，珍妮佛嘉納與班艾佛列克的離婚訴請之所以遲遲拖延，是因為珍妮佛嘉納正在等待班艾佛列克從酗酒康復療程進行到某段落在簽字，讓班艾佛列克的壓力能減到最小。因為兩人和平分手，加上修補動作頻頻，外界看好這對銀色夫妻會復合，但兩人目前都在各自崗位努力工作，也沒有跟其他人約會，未來會如何，還是要等著看。

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