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中廣音樂網改線上聽 趙少康仍批NCC有針對性

2017/04/24 15:42

趙少康，中廣音樂網改版I radio線上聽記者會。（記者王文麟攝）

〔記者洪素津／台北報導〕趙少康今率眾DJ出席中廣音樂網改版線上聽I radio開張記者會，中廣音樂網將從廣播模式變更到線上收聽，眾DJ滿心歡喜持續主持節目，中廣董事長趙少康透露音樂網線上收聽的規劃僅一個禮拜就積極執行，另外談及NCC收回中廣兩頻道一事，趙少康依舊質疑其有針對性，而對於周玉蔻批評言論，趙少康則表示她有她的言論自由。

趙少康，中廣音樂網改版I radio線上聽記者會。（記者王文麟攝）

中網音樂網今起改版使用網路線上收聽，眾DJ喜悅之情溢於言表，提及當時音樂網遭撤，知名DJ鄭開來哽咽表示「音樂網就像是自己養了17年的小孩，雖然知道遲早會收回，但還是很不捨」。另外鄭開來也對NCC表示質疑，表示自己有原住民血統，令他不解的是「NCC說要照顧原住民、客家人我很支持，但照顧下到後來，我自己卻先失業，無法接受」。

趙少康，中廣音樂網改版I radio線上聽記者會。（記者王文麟攝）

趙少康坦言改成網路線上收聽會提高很多成本，預計每月會多支出30萬到40萬，工程方面則是要拓寬網路頻寬，「雖然線上收聽會很難走，但我們會努力去執行，也會積極找廠商下廣告」，另外問及內部公司職員規劃，趙少康僅表示希望能得到各方滿意，縮減人力是一定。撤頻方面對NCC依舊拿出兩點原則質疑，一，在「數位廣播」建置完成下收回，第二，行政院發布公民營一體適用政策，不能單獨收回中廣音樂網。

趙少康與DJ群，中廣音樂網改版I radio線上聽記者會。（記者王文麟攝）

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