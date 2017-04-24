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星爵自爆快拍完《復聯3》戲份 放話「粉絲們絕對不會失望」

2017/04/24 15:39

「星爵」克里斯普瑞特大爆自己已經快拍完在《復聯3》中的戲份了。（翻攝自都會地鐵報）

〔記者陳昱均／綜合報導〕預計將在明年上映的漫威重磅大片《復仇者聯盟3：無限之戰》，1月底就已經正式開拍，除了「復仇者聯盟」的原班人馬外，還有更多超級英雄角色都會參與其中，而其中最早被確認加入的，就是有「銀河中的烏合之眾」之稱的《星際異攻隊》成員們，要一起加入這場英雄大亂鬥；而最近，星際異攻隊成員們正忙著宣傳續集《星際異攻隊2》，自「星爵」克里斯普瑞特就大爆自己已經快拍完在《復聯3》中的戲份了，令人相當期待。

《星際異攻隊》原班人馬不只都回歸續集《星際異攻隊2》當中，接下來也還會在《復仇者聯盟3：無限之戰》中出現。（翻攝自Film）

克里斯普瑞特最近除了一邊宣傳《星際異攻隊2》、一邊拍《侏儸紀世界2》外，其實也同時在進行《復聯3》的拍攝，而且他甚至還是最早就開始拍的一批，與鋼鐵人、蜘蛛人曾一同現身漫威公開的開拍首日片場影片當中，在接受《Toronto Sun》關於《復聯3》進度的訪問時， 就表示：「我其實一直不確定到底這一切會不會發生，直到他們（漫威）宣布消息並打電話聯絡我們之後才知道，而我也已經拍完我大部分的戲份了。」不僅如此，他更自信滿滿地表示：「我可以告訴你們，粉絲看了絕對不會失望，這真的會超酷」，強調這幾年來不斷被問有沒有機會與復聯成員們並肩作戰，而現在這些粉絲的心願也終於能夠實現，成果更是不會令他們失望。

克里斯普瑞特（右）其實是最早投入《復仇者聯盟3：無限之戰》拍攝的演員之一，與「鋼鐵人」小勞勃道尼（左）、「蜘蛛人」湯姆霍蘭德在開拍首日就都現身片場。（翻攝自YouTube）

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