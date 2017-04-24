炎亞綸機上驚魂 電影看一半這個掉下來
2017/04/24 14:45
炎亞綸因拍戲緣故，時常在台灣跟中國飛來飛去，日前卻碰到搞笑的機上驚魂。（翻攝自臉書）〔娛樂頻道／綜合報導〕藝人炎亞綸演技精湛、敢說敢言的風格，讓他累積許多死忠粉絲，前陣子因為要拍戲，他必須常在台灣和中國之間飛來飛去，他今在臉書上分享他的某次機上驚魂記，透露某次搭飛機正看電影看得入神，突然出現一條黑色捲曲物在螢幕上，因為太專心完全沒想到那是什麼，因此嚇到差點閃尿，照片公開後瞬間笑翻網友。
炎亞綸正看電影看得入神，突然降下黑色蜷曲物，一時反應不過來是頭髮，嚇得他差點閃尿。（翻攝自臉書）炎亞綸說當時正專注地看《赴湯蹈火》，他靠螢幕很近，突然出現一條黑色蜷曲物害他嚇到不行，一時間反應不過來，回神才發現是前座女乘客的頭髮，他雖然有試圖用筆把頭髮往上撥，但對方沒什麼反應，他只好無奈的放任頭髮垂在那，勉強把電影看完，自嘲說：「真的嚇死人，但又不敢作聲，默默地看完一部5D帶著恐怖情節的劇情片。」網友忍不住笑虧：「還好你不是看《七夜怪談》或《飛機上有蛇》。」也認為他人太好，竟能忍到把電影看完。
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