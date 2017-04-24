「小丑」沒有害死希斯萊傑！姊姊們出面闢謠

希斯萊傑生前在《黑暗騎士》中演出的大反派「小丑」讓不少觀眾留下深刻印象。（翻攝自英國都會地鐵報）

〔記者陳昱均／綜合報導〕演紅《斷背山》、蝙蝠俠電影《黑暗騎士》中大反派「小丑」一角的澳洲男星希斯萊傑，擁有過人才華，但在28歲時就因同時服用多種藥物、導致他急性藥物中毒而英年早逝，令全世界的影迷悲痛不已。不過，除了藥物中毒的確切死因之外，外界都認為影響他當時身心理狀態的一大主要因素，就是他對「小丑」這個角色入戲太深，鑽研角色到走火入魔後，便成了害死希斯萊傑的另外一大因素；對此，希斯萊傑的姊姊們在沉默9年後，終於公開反駁這樣的傳聞，表示：「他並不是因為小丑而感到抑鬱！」

由於「小丑」這個角色相當黑暗，希斯萊傑也花了不少功夫來鑽研這個角色，不少人就認為他因太過走火入魔而影響了身心狀態，是造成他英年早逝的原因之一。（翻攝自Tumblr）

本月4日是希斯萊傑38歲冥誕，美國Spike頻道就特別釋出講述他短暫一生的紀錄片《I Am Heath Ledger》預告來悼念他，2名姊姊凱特萊傑與艾許莉貝爾（Ashleigh Bell）日前為該紀錄片出席翠貝卡電影節（Tribeca Film Festival）時，終於對這個謠言做出了回應，澄清：「事實上，整個情況應該是相反的才對，他擁有絕佳的幽默感，而我相信這只有與他親近的親朋好友們才知道，但他真的相當享受其中（扮演小丑的樂趣）。」她們也透露，當時在聽聞是因為「小丑」這個角色害希斯萊傑陷入憂鬱低潮中的傳聞時，整個人只能大呼：「你說什麼？」完全不認為小丑這個角色的黑暗面會對希斯萊傑本人造成任何影響，也希望透過這部紀錄片能向大眾展示更多希斯萊傑不為人知的另一面。

希斯萊傑的紀錄片《I Am Heath Ledger》將於5月17日正式在美國Spike頻道播出。（翻攝自Tumblr）