全智賢擁20億房產稱霸韓星 Rain緊追在後

全智賢的房產在南韓娛樂圈堪稱女星之王。（衛視中文台提供）〔娛樂頻道／綜合報導〕根據韓媒近日公布的演藝界最新物業排行榜中，藝人方面，女神全智賢坐擁約台幣20億元房產榮登榜首，而男星部分則是1月方成人夫的Rain，踢走徐太志與張根碩成為男星之王。

綜觀南韓娛樂圈，韓團EXO與少女時代所屬SM社長李秀滿以近30億台幣房產穩佔榜首，先前撒台幣10億元在江南區三成洞購入新宅的全智賢則排名第二，也是圈內女明星當中擁有最多地產的皇后，擠下YG社以拖延病出名的「楊社長」楊賢碩。

Rain（左）、金泰希（右）是對有錢夫妻，好友朴俊亨戲稱「生活過得很好」。。（翻攝自IG）即將在本月底迎接出道15年的南韓天王Rain，去年10月在梨泰院買下一幢兩層高連地下室的透天厝，當作與金泰熙的愛巢，加上他在清潭洞的豪宅跟商用大廈，市值總合約12億台幣，位列排行榜第四名。

近來Rain和曾經演過《未生》的女星姜素拉合拍《嚴福童》，在這部改編自南韓受日本侵略時期單車手真實故事的電影中，Rain勤練單車。與Rain私交甚篤的男歌手朴俊亨被問到Rain夫婦的婚後生活如何？朴俊亨笑答：「他們夫妻倆那麼有錢，當然過得很好。」