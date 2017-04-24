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46歲女星年幼遭後母關狗籠 再曝摘除子宮

2017/04/24 13:50

走過悲慘人生，蔡湘宜期許自己邁開大步勇往直前。（翻攝自蔡湘宜臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕「蠻牛太太」女星蔡湘宜曾拍過8支「蠻牛」廣告，她從小受虐曾被後母關在狗籠長達1年，46歲的她，昨天才剛摘除子宮出院，一連串人生際遇，更讓人感佩她活下去的勇氣。

蔡湘宜出生沒多久，媽媽離家改嫁，從小被後母看不順眼，長達1年被後母凌遲。她說，很感謝媒體報導，「在我剛剛摘除子宮出院的同一天，播出我的報導」，透過臉書意外向外界披露不為人知另一面。

樂觀看待人生的蔡湘宜，網友紛紛送上祝福。（翻攝自蔡湘宜臉書）

據了解，蔡湘宜患有子宮肌腺症，卻被誤診為子宮肌瘤，原該摘子宮，但被醫生強制保留，導致不時血崩，日昨已住院拿掉子宮。蔡湘宜說，因為她走過來、活過來，才能與大家分享，「感恩一切，如果沒有這一切過程，我又如何能成為現在的我」，她認為一切都是上天賜福，「重獲新生的我將繼續邁開大步勇往直前，希望大家繼續為我加油。」

女星蔡湘宜因拍攝8支「蠻牛」廣告走紅。（翻攝自蔡湘宜臉書）

大批網友紛紛送上祝福，鼓勵蔡湘宜「壞壞的後母，一切都過去了，你已重生，美好的未來等著你」、「讓我們盡量忘記不美的過去，以免將來繼續不快樂！現在的世界，沒有繼母，只存在大家給你的愛」。

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