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反年改囂張打人 拷秋勤列10點怒嗆「死要錢」

2017/04/24 13:21

台灣樂團「拷秋勤」怒批反年改。（激進工作室提供）〔記者蔡琛儀／台北報導〕年金改革議題近日吵得沸沸揚揚，上周反年改聯盟團團圍在立法院門口，甚至出手毆打前來開會的綠營縣市首長，暴力行徑相當囂張。日前拷秋勤樂團也在臉書怒批反年改根本是「死要錢抗爭大隊」，更整理了「死要錢抗爭大隊」目前給社會大眾的10點印象。

拷秋勤列出10點：「隨機打人、錢不夠讓這些人去旅遊、能撈就撈，能混就混、拖垮政府，年輕軍公教活該破產、戀銅癖、反污名，要尊嚴 （ 尊嚴 = $$$$ ）、促統 + 黑道 + 舔共派對、很閒，都不用上班、發便當嚕、方仰寧 & 水車 & 揮棍兄 & 撕臂章鎮暴大隊忽然都不見了的八卦。」酸他們是「要錢花蛆運」。

反年改聯盟總召隨後上電視台節目嗆聲：「不要說打人，殺人都有可能。」更讓拷秋勤不屑說：「誰才是中二呢？誰才是沒有競爭力的草莓呢？」並列出「228 、713、戒嚴、清鄉、白恐、馬場町、金山事件、基隆屠殺、林家血案」等9件死傷無數的政治命案，再度開酸：「有沒有每次台灣人奮起不給中華藍粉拖垮台灣，他們就惱羞成怒的八卦？」

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