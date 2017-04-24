邰智源兒94狂 台大電機物理、北醫醫學系全上

邰智源今透露兒子確定錄取台大物理、電機，及台北醫學大學醫學系。（翻攝自臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕資深諧星邰智源的兒子邰靖，上月初就通過台大電機系、物理系及台北醫學大學、陽明醫學系等名校第一階段篩選，邰智源今表示除了陽明醫學系尚未公布之外，另外3間都錄取了，一早起床就看到兒子留的紙條告知：「爸，我都上了！」讓他相當開心和驕傲，至於兒子最後會去讀哪一間，他則表示等明天陽明醫學院放榜後再決定，也會尊重兒子的想法。

邰智源教出學霸兒子，邰靖（上排左二）上月就通過台大電機、物理，陽明醫學院、台北醫學大學醫學系的第一階段。（薇閣中學提供）

據《蘋果日報》報導，被問到邰靖這一個月的準備心得？邰智源坦言不知道兒子在忙什麼，只看到對方每天搞到晚上9點多才回家，一到家就開始打電動，打完就準備洗澡睡覺，很少碰書，透露兒子唸書秘訣就是「專心」2字，「兒子在學校上課很認真，9點半下課回家就開始打電動，很少再碰書」，在學校把重點都聽進去，若隔天要考試，頂多再翻書溫習一下，從不會干涉兒子的學習，不過他推測對方對科學很有興趣，理想校系應該會是台大物理或電機。

邰智源本身畢業於紐約理工學院傳播藝術學系，靠著模仿和主持能力在演藝圈有一定地位，老婆徐雅琪則是知名製作人，夫妻倆都功成名就，兒子也相當爭氣。不過，邰智源希望兒子不要太高調，要他獨立發展，若將來邰靖要出國唸書，他不打算準備一毛錢，只準備退休金，他跟兒子說沒錢送他出國，要出去就得申請獎學金，或是助學貸款，必須學會對自己的人生負責。