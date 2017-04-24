五月天強在技術！阿信：好想承認哦

阿信很早就投入音樂的瘋狂世界。（翻攝自臉書）〔記者陳慧玲／台北報導〕五月天近期繼續忙著「人生無限公司」巡演，雖然成軍20周年演唱會結束至今已快1個月，但許多珍貴的訪談還是一一被挖出，早在20年前，主唱阿信就充滿信心，強調對五月天技術層面很有把握。

20年前，五月天曾接受師大附中《附友季刊》訪問，製作人張哲生特別整理「聲動五月天」專題文字分享，雖是一份古老的訪談內容，卻看出五月天團員當初對組團的堅持及信心。

團長怪獸早在國中時代就對組團有興趣，阿信則說：「有戒過，可是戒不好、戒不掉！」怪獸當時聽到這種說法笑說：「你們這樣好像在問吸毒喲！其實後來封琴不再彈吉他，金盆洗手的人也是很多，會一直繼續下去，得看你是否有這麼多興趣在支持著。」

阿信（下左）、怪獸（下右）青澀模樣曝光。（翻攝自臉書）談到五月天的風格及特色，阿信覺得對五月天的技術層面比較有把握，他當年說過：「其實自己形容不好意思！我們的特色大概就是蠻強的。」但後來又謙虛表示，「沒有什麼特色啦！」可是實在是對五月天的技術充滿自信，阿信忍不住說：「說真的，就是很強，怎麼辦？好想承認哦！」

20年前就以技術為傲，歷經20年的無數大型演唱會洗禮，五月天團員在音樂、樂器上的技術表現更無庸置疑。

五月天繼續忙於巡演。（翻攝自臉書）