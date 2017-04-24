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派對巧遇前女友凱蒂佩芮 奧蘭多完全不尷尬

2017/04/24 13:06

奧蘭多布魯（左）22日在友人生日派對上巧遇已經分手的前女友凱蒂佩芮（右），2人碰面卻完全不尷尬。（翻攝自鏡報）

〔記者陳昱均／綜合報導〕32歲美國歌姬凱蒂佩芮與「精靈弓箭手」奧蘭多布魯交往1年多，原本感情甜蜜蜜，常高調秀恩愛，卻在今年2月底共同出席雜誌《浮華世界》舉辦的奧斯卡會後趴後就驚傳分手，嚇傻不少人。2人當初表示是「在尊重和愛的前提下，忍痛做出暫時分開的決定」，不過才相隔短短2個月，他們都已經各自向前看、不再為這段消逝的戀情傷神，甚至當同場巧遇時，也能繼續像好友一樣相處打招呼。

凱蒂佩芮（左）在今年奧斯卡才剛與奧蘭多布魯（右）一起參加會後派對，但短短2天後就宣告分手。（翻攝自People）

根據《鏡報》報導，凱蒂佩芮與奧蘭多布魯在22日為了幫共同好友珍妮佛邁耶爾（Jennifer Meyer）、也就是「蜘蛛人」陶比麥奎爾前妻來慶祝她的40歲生日，都一起現身她在西好萊塢所舉辦的生日派對，這對已經分手的情侶不僅在現場完全沒有刻意避開對方，相關人士還向《Us Weekly》透露：「他們有互相問好，不過並沒有一起玩耍享樂，他們各自都能放下過去向前看真的很酷」，證實2人分手後依然可以當朋友，就像奧蘭多布魯當初在與超模米蘭達蔻兒離婚後也能繼續維持友好關係、共同養育兒子那樣，相當有成人之美。

奧蘭多布魯現身「蜘蛛人」陶比麥奎爾前妻珍妮佛邁耶爾的40歲生日派對。（翻攝自鏡報）凱蒂佩芮現身「蜘蛛人」陶比麥奎爾前妻珍妮佛邁耶爾的40歲生日派對。（翻攝自鏡報）

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