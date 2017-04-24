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潘若迪找接班人 感嘆「我也是會老」

2017/04/24 12:39

潘若迪找接班人，徵選新一代有氧天王、天后。（艾迪昇提供）〔記者洪素津／台北報導〕潘若迪是舞者出身，除了教有氧舞蹈，也跨足演藝圈，他年過半百，對運動一直保有熱誠，為了鼓勵更多人養成運動習慣及擁有健康身體，近期將與經紀公司艾迪昇合作，找尋新一代的有氧天王、天后，他說：我也是會老，勢必要找一個可以傳承下去的人，這是健康的產業，其實在有氧這個領域裡有很多用心的人，但卻沒機會讓人看見，我就是要幫他們製造這個機會。

要成為新一代的有氧天王或天后，也不是件容易的事情，潘若迪表示，徵選條件不只要有運動專業，還要會說學逗唱，讓跟著他一起運動的人都可以得到健康跟快樂，當然吸引人的除了本身的專業，外貌也非常重要，不只顏質要高、有觀眾緣、渲染力，還要能掌控當下環境跟HOLD得住場面，並且抓住人心。

潘若迪找接班人，徵選新一代有氧天王、天后。（艾迪昇提供）潘若迪闖蕩演藝圈將近30年，他回想過去剛開始教有氧，常常被不認同的人從中作梗，阻斷教學之路，甚至曾被親友認定跳不出什麼名堂，但他一路堅持，直到現在創造了自己的有氧王國，他希望以自己為例，找到一個能堅持，會唱會跳能言善道的俊男美女，他說：「我們有完善的福利制度、良好的工作環境跟合理的收入，並有專業師資培訓，培訓期間會安排受訓老師進行專業技術及各類知識的課程，以提升受訓師資之專業素養，也會協助做相關之生涯規劃，以及協助塑造正面形象，提高知名度開發市場，歡迎符合條件有熱血的你來報名。」

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