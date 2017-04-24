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YG社內情侶誕生！JYP的這對社內情侶卻分手了...

2017/04/24 12:11

過去同是「JYP娛樂」旗下藝人的「WONDER GIRLS」譽恩（左）及前「2AM」成員鄭珍雲（右），今天被證實已經和平分手。（翻攝自韓聯社）

〔記者陳昱均／綜合報導〕南韓娛樂圈今天（24日）重磅新聞連環爆，先是合演夯劇《舉重妖精金福珠》的新生代男星南柱赫與女神李聖經被爆假戲真愛，在電視劇拍攝結束的1個月後，就從好友發展成為戀人關係，目前已經交往了5個月之久，成為「YG娛樂」的社內情侶，被粉絲暱稱為「D社」的韓媒《Dispatch》，隨後也PO出2人約會照片來證實戀情。但另一則同樣是講藝人情侶的新聞，就不像上一則那麼值得慶祝與開心的了，原本同在「JYP娛樂」時期結成社內情侶的「WONDER GIRLS」譽恩及前「2AM」成員鄭珍雲，在交往4年後，今天被證實已經和平分手，重新退回同事關係。

與譽恩和鄭珍雲的狀況不同，同屬「YG娛樂」的南柱赫（左）與李聖經（右）才被曝光熱戀ing。（翻攝自Naver）

在鄭珍雲還沒離開「2AM」與「JYP娛樂」之前，其實早在2014年初，就與當時還是同公司的譽恩因在音樂上的交流以及擁有共同興趣，而開始互生好感，從前後輩關係發展成為戀人；2人戀愛的消息後來是在去年9月被踢爆的，當時鄭珍雲已經單飛轉投「Mystic娛樂」，不過雙方經紀公司都表示2人依然還是交往中的戀人關係，十分難得，也獲得不少粉絲祝福。但就在今天，相關人士卻向《韓聯社》透露：「交往4年的2人跟一般戀人一樣分手，沒什麼特別的理由，只是自然而然地分手了」，隨後雙方經紀公司也證實了這個消息。由於上月鄭珍雲才在Instagram上PO出白色情人節收到的巧克力照片，看來戀情依然甜蜜，因此2人現在確定分手，仍令不少粉絲相當難過。

鄭珍雲上月在白色情人節前夕才貼出巧克力照片放閃，因此現在驚傳分手消息嚇壞不少人。（翻攝自鄭珍雲Instagram）

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