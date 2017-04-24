YG社內情侶誕生！JYP的這對社內情侶卻分手了...
過去同是「JYP娛樂」旗下藝人的「WONDER GIRLS」譽恩（左）及前「2AM」成員鄭珍雲（右），今天被證實已經和平分手。（翻攝自韓聯社）
〔記者陳昱均／綜合報導〕南韓娛樂圈今天（24日）重磅新聞連環爆，先是合演夯劇《舉重妖精金福珠》的新生代男星南柱赫與女神李聖經被爆假戲真愛，在電視劇拍攝結束的1個月後，就從好友發展成為戀人關係，目前已經交往了5個月之久，成為「YG娛樂」的社內情侶，被粉絲暱稱為「D社」的韓媒《Dispatch》，隨後也PO出2人約會照片來證實戀情。但另一則同樣是講藝人情侶的新聞，就不像上一則那麼值得慶祝與開心的了，原本同在「JYP娛樂」時期結成社內情侶的「WONDER GIRLS」譽恩及前「2AM」成員鄭珍雲，在交往4年後，今天被證實已經和平分手，重新退回同事關係。
與譽恩和鄭珍雲的狀況不同，同屬「YG娛樂」的南柱赫（左）與李聖經（右）才被曝光熱戀ing。（翻攝自Naver）
在鄭珍雲還沒離開「2AM」與「JYP娛樂」之前，其實早在2014年初，就與當時還是同公司的譽恩因在音樂上的交流以及擁有共同興趣，而開始互生好感，從前後輩關係發展成為戀人；2人戀愛的消息後來是在去年9月被踢爆的，當時鄭珍雲已經單飛轉投「Mystic娛樂」，不過雙方經紀公司都表示2人依然還是交往中的戀人關係，十分難得，也獲得不少粉絲祝福。但就在今天，相關人士卻向《韓聯社》透露：「交往4年的2人跟一般戀人一樣分手，沒什麼特別的理由，只是自然而然地分手了」，隨後雙方經紀公司也證實了這個消息。由於上月鄭珍雲才在Instagram上PO出白色情人節收到的巧克力照片，看來戀情依然甜蜜，因此2人現在確定分手，仍令不少粉絲相當難過。
鄭珍雲上月在白色情人節前夕才貼出巧克力照片放閃，因此現在驚傳分手消息嚇壞不少人。（翻攝自鄭珍雲Instagram）
相關新聞
- D社來了！PO照證實李聖經、南柱赫黏踢踢交往中
- 《舉重》CP假戲真愛！IG熱戀線索滿滿
- 掌握收益！介入特別股正逢時
- 遭李聖經出賣！ 南柱赫「迷弟臉」看NBA被轉播
- 《舉重妖精》CP成真！李聖經南柱赫 被爆熱戀5個月
- 頂級！最美！必住！三連霸海洋民宿
- 和李聖經合作多次成情侶？ 南柱赫一句秒釐清
- 再添「星」情侶！WG成員偷愛前師弟3年
- Wonder Girls譽恩 自爆3天不洗澡也沒關係
- 2AM走光剩趙權 JYP被罵翻
- 2AM成員不續約 美聲恐成絕響
- 李聖經南柱赫熱戀ing YG確認中
- JYP這樣對旗下藝人 趙權噹囉嗦
- 解散、翻臉、互告！這些韓團再也回不來
- 少時出道10年人氣不減 秀英透露想念潔西卡