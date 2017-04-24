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D社來了！PO照證實李聖經、南柱赫黏踢踢交往中

2017/04/24 11:36

南柱赫、李聖經約會都會喬裝打扮，李聖經甚至戴上長假髮，相當低調。（翻攝自Dispatch）

〔記者粘湘婉／綜合報導〕23歲小鮮肉南星南柱赫與26歲女星李聖經，因合拍韓劇《舉重妖精金福珠》爆假戲真做，2人傳低調談情近5個月。稍早，韓媒《Dispatch》也出手，證實雙方的確在交往，除PO出雙方一系列約會照外，更表示小倆口去年聖誕節似乎也一起甜蜜共度。

南柱赫、李聖經因拍《舉重妖精金福珠》爆熱戀。（翻攝自網路）

《Dispatch》表示，南柱赫、李聖經在《舉重妖精金福珠》中飾演男女主角，在片場就已經形影不離，拍攝結束後2人更是把握時間約會，一分一秒都不想離開對方；小倆口大多利用星期四休息日相見，只要沒有工作，小倆口99%都是黏在一起，在約會中渡過。去年聖誕節當天，《舉》劇拍攝提早結束，雙方從片場離開後各自回家，之後又各自出門約會，甜蜜共度佳節。

南柱赫、李聖經低調約會。（翻攝自Dispatch）

2人因顧慮外界眼光，出門約會大多包得密不透風，口罩、帽子都是基本配備。本月16日，小倆口到教會約會，也特地喬裝打扮，特地戴上帽子、口罩遮掩，李聖經甚至更戴上長假髮，棒球帽、漁夫帽2頂帽子備在身邊互換，對於戀情相當低調。

李聖經、南柱赫爆熱戀，傳2人只要沒有拍攝行程，幾乎都一起共度約會時光。（翻攝自10 asia）

對於熱戀緋聞，雙方身旁相關人士對《Dispatch》表示：「2人都喜歡流行時尚，又各自挑戰戲劇圈，共通話題很多，能彼此理解」，戲迷雖表示驚訝，但都認為2人相當速配，誠心送上祝福。

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