《舉重》CP假戲真愛！IG熱戀線索滿滿

南柱赫（左）與李聖經（右）被爆因合作《舉重妖精金福珠》而假戲真愛。（翻攝自Naver）

〔記者陳昱均／綜合報導〕備受不少粉絲喜愛的夯劇《舉重妖精金福珠》的男女主角南柱赫與李聖經，今天被韓媒踢爆在該劇的「搓合」之下，從好友發展成為戀人關係，在電視劇拍攝結束的1個月後就開始交往，成為同公司年上年下情侶至今已經有5個月，身邊友人也十分看好2人的戀情。雖然2人所屬社「YG娛樂」表示還在向本人確認當中、還未正式證實戀情，不過他們過去的發言與Instagram PO文都因此再被網友們翻出來檢視，遭挖出不少可以證明2人關係「非比尋常」的線索。

南柱赫（左）與李聖經（右）原本在模特兒時期感情就相當要好，演起情侶來更是粉紅泡泡滿天飛。（翻攝自Naver）

根據《Green Daily》報導，南柱赫1月為《舉重妖精金福珠》接受採訪時，其實就曾說過：「喜歡像福珠那樣的個性」，被認為理想型就要像劇中的金福珠或者戲外的李聖經那樣。此外，由於2人自過去模特兒時期就已經是相當要好的朋友，在Instagram上的各種互動更是親密非常，像是南柱赫2月份到美國親身觀看NBA球賽時，李聖經就曾截下觀眾席上南柱赫的圖來個「越洋放閃」。

南柱赫（箭頭處）到美國看NBA賽事時，李聖經一連PO出2張電視轉播截圖找出「南朋友」來。（翻攝自李聖經Instagram） 不仔細看真的很難發現南柱赫（箭頭處）身影，但李聖經還是一眼就發現。（翻攝自李聖經Instagram）

還有上周Coldplay到首爾開唱時，李聖經也到場朝聖，PO出一張蹲坐在草地上看演唱會的照片，不過當中卻出現了一位男性的大長腿，被猜測同行者就是南柱赫，不過後來該張照片卻被李聖經刪除，卻引發更多揣測、讓人更加懷疑2人關係。

上周Coldplay到首爾開唱時，李聖經就曾在IG上PO出一張現場照，照片右側男性長腿的主人被認為是南柱赫，而李聖經後來也因引發太多討論將其刪除。（翻攝自Naver）