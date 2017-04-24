拍電影集體性騷？小歪自爆被50名臨演抓E奶

「小歪」孫沐晨透露，某次拍電影時被40、50個臨演吃豆腐。（翻攝自臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕網路正妹「小歪」孫沐晨之前推出《裸體廚房》影片，邊做菜邊大秀好身材，雖爭議頗多，知名度也就此打開，最近她事業觸角擴展到電影界，擁有亮眼外型和可愛娃娃音的她，吸引不少人想一親芳澤，她日前就自爆拍電影時，4、50個臨演集體吃她豆腐，有一場打群架的戲，其中竟有人對著她的E奶猛抓，讓她受到嚴重驚嚇。

小歪也有參與李宗瑞事件改編的電影《有罪》。（記者趙世勳攝）

據《ETtoday》報導，小歪透露拍攝電影時，自己的戲份花了3、4天完成，最印象深刻的一場戲，就是打群架時被臨演襲胸，她說：「臨演太多，4、50個都是男生，女生只有我1人，當時導演開玩笑說，等下開始全部的人就去抓女生的胸部！結果他們好像沒聽出導演是開玩笑的，一開拍真的全部跑來攻擊我胸部！」一群人直衝過來狂抓她胸，還將她推倒在地，就像活人生吃般的場景，讓她嚇到不行，導演看了馬上說：「誰欺負我們這麼漂亮的女演員啊？」事後才發現自己手肘跟腳全都擦傷，總共拍了10幾次，花一個晚上才拍完，而她有發現其中一個人抓得最頻繁，但她沒去告發她，只告誡自己下次要小心。