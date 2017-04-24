限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開
我同意
我已年滿18歲進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝
首頁 > 婉君推

拍電影集體性騷？小歪自爆被50名臨演抓E奶

2017/04/24 12:46

「小歪」孫沐晨透露，某次拍電影時被40、50個臨演吃豆腐。（翻攝自臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕網路正妹「小歪」孫沐晨之前推出《裸體廚房》影片，邊做菜邊大秀好身材，雖爭議頗多，知名度也就此打開，最近她事業觸角擴展到電影界，擁有亮眼外型和可愛娃娃音的她，吸引不少人想一親芳澤，她日前就自爆拍電影時，4、50個臨演集體吃她豆腐，有一場打群架的戲，其中竟有人對著她的E奶猛抓，讓她受到嚴重驚嚇。

小歪也有參與李宗瑞事件改編的電影《有罪》。（記者趙世勳攝）

據《ETtoday》報導，小歪透露拍攝電影時，自己的戲份花了3、4天完成，最印象深刻的一場戲，就是打群架時被臨演襲胸，她說：「臨演太多，4、50個都是男生，女生只有我1人，當時導演開玩笑說，等下開始全部的人就去抓女生的胸部！結果他們好像沒聽出導演是開玩笑的，一開拍真的全部跑來攻擊我胸部！」一群人直衝過來狂抓她胸，還將她推倒在地，就像活人生吃般的場景，讓她嚇到不行，導演看了馬上說：「誰欺負我們這麼漂亮的女演員啊？」事後才發現自己手肘跟腳全都擦傷，總共拍了10幾次，花一個晚上才拍完，而她有發現其中一個人抓得最頻繁，但她沒去告發她，只告誡自己下次要小心。

相關新聞

推薦新聞
（影音）約翰希南裸體大公開！與火辣未婚妻鏡頭前脫光光 （影音）約翰希南裸體大公開！與火辣未婚妻鏡頭前脫光光
2017/04/24 09:09
《舉重》CP假戲真愛！IG熱戀線索滿滿 《舉重》CP假戲真愛！IG熱戀線索滿滿
2017/04/24 11:08
邰智源兒94狂 台大電機物理、北醫醫學系全上 邰智源兒94狂 台大電機物理、北醫醫學系全上
2017/04/24 13:35
宥勝婚紗照曝光！蕾媽挺孕肚跑遍3國 宥勝婚紗照曝光！蕾媽挺孕肚跑遍3國
2017/04/24 16:27
遭母呼巴掌嗆想殺妳 女星叛逆怒逃家 遭母呼巴掌嗆想殺妳 女星叛逆怒逃家
2017/04/24 10:00
YG社內情侶誕生！JYP的這對社內情侶卻分手了... YG社內情侶誕生！JYP的這對社內情侶卻分手了...
2017/04/24 12:11
五月天強在技術！阿信：好想承認哦 五月天強在技術！阿信：好想承認哦
2017/04/24 12:45
46歲女星年幼遭後母關狗籠 再曝摘除子宮 46歲女星年幼遭後母關狗籠 再曝摘除子宮
2017/04/24 13:50
名模被說假奶爆氣！裸上身嗆酸民 名模被說假奶爆氣！裸上身嗆酸民
2017/04/24 13:25
參選港姐僅獲第4名 鍾楚紅靠「他」成就巨星 參選港姐僅獲第4名 鍾楚紅靠「他」成就巨星
2017/04/24 09:37
媽媽你騙我！楊小黎小時想嫁郭富城被打槍 媽媽你騙我！楊小黎小時想嫁郭富城被打槍
2017/04/24 10:30
跳水皇后順利產女 人生湊成「好」 跳水皇后順利產女 人生湊成「好」
2017/04/24 14:45
柯叔元忘了初吻給誰 只記得奪走她們第一次 柯叔元忘了初吻給誰 只記得奪走她們第一次
2017/04/24 09:04
銀色夫妻婚變？女星刪光老公貼文 銀色夫妻婚變？女星刪光老公貼文
2017/04/24 17:21
中廣音樂網改線上聽 趙少康仍批NCC有針對性 中廣音樂網改線上聽 趙少康仍批NCC有針對性
2017/04/24 15:42
林依晨打氣卡關網友 「不必糾結」50字暖文被推爆 林依晨打氣卡關網友 「不必糾結」50字暖文被推爆
2017/04/24 11:53
反年改囂張打人 拷秋勤列10點怒嗆「死要錢」 反年改囂張打人 拷秋勤列10點怒嗆「死要錢」
2017/04/24 13:21
派對巧遇前女友凱蒂佩芮 奧蘭多完全不尷尬 派對巧遇前女友凱蒂佩芮 奧蘭多完全不尷尬
2017/04/24 13:06
男星扒光秀肌肌 網友錯愕：以為你很壯... 男星扒光秀肌肌 網友錯愕：以為你很壯...
2017/04/24 15:46
全智賢擁20億房產稱霸韓星 Rain緊追在後 全智賢擁20億房產稱霸韓星 Rain緊追在後
2017/04/24 14:00
自由娛樂頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.