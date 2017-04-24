貓王孟菲斯舊居驚傳火災！所幸無人傷亡

「貓王」艾維斯普里斯萊在家鄉孟菲斯的舊居22日驚傳火警，所幸無人傷亡。（合成圖，翻攝自Pinterest、每日郵報）

〔記者陳昱均／綜合報導〕有「搖滾樂之王」美名、卻不幸在42歲時就應年早逝的「貓王」艾維斯普里斯萊（Elvis Presley），發跡於田納西州的孟菲斯，因此當地居民為了紀念他，也將他的故居改造成可供遊客付費參觀的觀光景點之一，美國政府甚至還將貓王的優雅園列入美國國家保護遺產名單，和華盛頓莊園、杰斐遜莊園等著名故居一樣受到最高的禮遇。不過，最近驚傳另一棟他之前居住過的舊居發生火警的消息，所幸當時屋內沒有住人，因此無人傷亡。

消防隊出動搶救後，火勢在20分鐘內就獲得控制。（翻攝自每日電訊報）

根據《Page Six》報導，這棟孟菲斯舊居是貓王在走紅後，於1956年購入後只短短住過一年的住處，美國當地時間22日早上7點半左右，這棟住宅就被人發現冒出厚重濃煙而馬上報案處理，消防隊馬上在6分鐘內就趕抵現場，火勢約在20分鐘內就獲得控制。經調查後，發現起火原因是客廳與飯廳之間牆壁裡的電線意外走火，才會引發這次火災；不過幸好因為這棟住宅目前正在翻修當中，因此無人居住在內，也就沒有造成任何傷亡。

這棟房子是貓王在走紅後，於1956年購入後只短短住過一年的住處。（翻攝自Stuff）

而這棟曾經的貓王舊宅，現在歸72歲音樂家邁克科布（Mike Curb）及其家人所擁有，他們名下的基金會會用這棟住宅來為羅德島大學的學生做音樂教育使用，鄰居透露雖然這棟曾經的貓王舊宅並沒有被拿來公開展覽，不過羅德島大學方面仍常會在該處舉辦派對與講堂，也仍有不少觀光客會特地行經外面來一睹這棟建築的風采。

這棟曾經的貓王舊宅，現在歸72歲音樂家邁克科布及其家人所擁有。（翻攝自華盛頓時報）