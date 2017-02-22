酷航、欣豐虎航 2017年將更密切合作

酷航與欣豐虎航雙方預計將於2017年更密切合作提供旅客更完善的服務。（酷航提供）

〔記者莊士賢／台北報導〕近幾年亞洲地區的低成本航空蓬勃發展，由新加坡航空集團百分之百投資的酷航與欣豐虎航，雙方預計將於2017年更密切合作提供旅客更完善的服務，如統一的官網訂票介面、統一的客服中心、統一的報到櫃台與後續服務等，此外還將調整彼此的航班時段，由台灣出發的航班經由新加坡轉機到全球眾多航點益加順暢與便捷，旅客也可便利前往酷航與欣豐虎航旗下的16個國家、59個航點。

新航集團內的兩家低成本航空酷航和欣豐虎航，其中，酷航全機隊使用波音787夢幻客機執飛、以中長程航線發展為目標，欣豐虎航以空中巴士A320機隊為主並以發展中短程航線為主，兩者更密切合作後，可彼此串聯並且搭配出更多航線的組合，提供旅客更完善的飛航服務。2016年度酷航與欣豐虎航共開航10個全新航點，如酷航開航台北—北海道（札幌）航線，酷航亦預計將於今年6月開航新加坡—雅典航線，是其首條歐洲長程線航線。

由酷航（Scoot）與泰國本土皇雀航空攜手創立的酷鳥航空，自2015年10月開航台北—曼谷航線以來，載客率穩定成長，目前全線載客量平均超過八成。有鑒於台灣與泰國對雙方開放的免簽與免簽證費措施等利多因素激勵，看好台北—曼谷航線的發展潛力，酷鳥航空將於3月26日起增班至每周飛航7班，旅客前往曼谷更為便捷。

機隊發展部分，酷航目前全機隊共有12架波音787夢幻客機，今年將再添2架787客機生力軍，並預計於2019年前整體機隊成長為20架787機隊，欣豐虎航已訂購39架A320neo的全新客機，還有另外11架飛機的選擇權，因應機隊發展，在2020年前，酷航與欣豐虎航預計將招募多達300位機師與2000位空服員。酷鳥航目前則有3架波音777廣體客機，今年底預計再加入一架波音777擴編機隊。