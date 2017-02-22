媽曾後悔生下她 成語蕎嗆聲父小三

成語蕎擁有好身材，被許多人奉為宅男女神。（翻攝自成語蕎臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕女星成語蕎因為擁有甜美外表和火辣身材擁有不少粉絲，雖然平常在節目中都是甜姐兒形象，不過近日父母現已離異的的她竟在節目中自曝，其實曾經找爸爸的小三出來當面嗆聲，更告白媽媽說「一輩子我都會是妳的愛人」，讓媽媽感動落淚。

成語蕎日前上節目大爆家庭私事。（翻攝自成語蕎臉書）

成語蕎過去曾經在臉書透露，媽媽當初是因為懷孕不得已才結婚，所以曾經後悔生下她，而根據《ETtoday》報導，成語蕎近日帶著媽媽上節目，更透露自己其實一直沒告訴媽媽，當年她曾經把爸爸當時的外遇對象找出來，並當面嗆聲說「妳只是一個過客」，還拿出媽媽的照片誇讚說媽媽才是最漂亮、身材最好的，告誡小三爸爸才不會愛她。

成語蕎（右）曾為了媽媽（左）約爸爸的小三出來嗆聲。（翻攝自成語蕎臉書）

此外，成語蕎也對媽媽溫情告白說，雖然現在媽媽沒有男朋友，但是她會是媽媽一輩子的愛人、也會一輩子照顧媽媽，貼心的話語讓媽媽瞬間泛淚。因為媽媽當初在婚姻中一直都不快樂，所以成語蕎一直相當心疼媽媽，為了媽媽甚至願意付出一切，最後母女兩人抱在一起痛哭，令現場的人都超動容。