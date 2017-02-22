（影音）曾曖昧章子怡？朱鎮模曝那年在房裡...

朱鎮模（左）曾在節目中說章子怡（右）可能喜歡過自己。（合成圖，翻攝自OSEN、章子怡微博）

〔娛樂頻道／綜合報導〕南韓演員朱鎮模日前被拍到和中國女星張儷同遊日本，隨後便大方在微博認愛，霸氣行徑獲得不少好評。然而，近日朱鎮模以前上節目的影片被挖出，他不僅自爆曾合作《武士》的章子怡喜歡過他，還透露女方因為他疏遠自己而生氣！

張儷是朱鎮模的現任女友。（翻攝自張儷微博）

近日，朱鎮模以前上的綜藝節目的影片被翻出，在節目中他表示因為自己和章子怡在劇組都不是一開始就拍攝，所以常相約去吃飯、按摩，而且還是章付錢，後來章也會到自己的房間玩電玩等等。雖然兩人因為語言不通總會帶著翻譯，但朱稱由於自己當演員後很會觀察人，後來他從章的眼神中看到對自己的愛意，因此發現女方可能喜歡自己，不過章從未明確表示。

朱鎮模以前上節目的影片被挖出。（翻攝自新浪娛樂）

不過，因為當時朱鎮模有女朋友，即使覺得章子怡很可愛、兩人也相處得很好，為了避嫌還是搬到了員工宿舍，章知道之後更有些生氣。而多年後章到南韓時，工作人員問她要不要跟合作過的演員見面，結果章聽到朱的名字甚至疑似露出了不屑的表情。對於跟章子怡無疾而終的一段情，朱也開玩笑說要是知道章現在會變成國際大明星，當初就會好好把握了。

相關影片：（影片擷取自秒拍，如遭移除敬請見諒）