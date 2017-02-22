謝祖武重回校園 不當老師改當學生妹？

謝祖武、黃姵嘉、曹蘭在《老爸上身》飾演一家人。（CHOCO TV提供）

〔記者吳志偉／台北報導〕謝祖武過去因演出《麻辣鮮師》熱血教師形象深植人心，最近他重回校園拍戲，卻改當起學生妹？他最近所拍攝的校園喜劇《老爸上身》（原名：囧爸練習生），劇情敘述他所飾演的知名男演員因一場意外昏迷不醒，而他自卑害羞的女兒，成了老爸的靈魂寄居之軀，人生因此翻轉，從沒自信的平凡女孩，搖身而變成為學校風雲人物。

《老爸上身》由何宜珊（左起）、SpeXial的Teddy、方語昕、曹蘭、謝祖武、黃姵嘉、邱昊奇、龍三一同主演。（CHOCO TV提供）

久未重回校園，謝祖武說：「好在心態一直很年輕，不陌生！」在劇中更有向他的成名作《麻辣鮮師》經典台詞致敬，一句「我要當老師！」氣勢好比當年，不僅鏗鏘有力，更有一股熱血感。

飾演謝祖武女兒的黃姵嘉，在現場表示，這句經典台詞「貫穿」她的童年，笑著對他說：「爸，你好經典，感覺好像你從電視爬出跟我對戲一樣！」謝祖武莞爾一笑：「這是讚美嗎？」

曹蘭暌違10年重回戲劇圈，距離上一部戲劇作品是2006年的《麻辣一家親》，這次與謝祖武、黃姵嘉演出一家人，夾在氣勢過旺的老公、以及自卑的女兒中間，她笑著表示，當和事佬相當過癮。除了實力派演員，此次更力邀新生代邱昊奇、方語昕以及SpeXial的Teddy參與演出；邱昊奇在劇中角色為校園男神，極有人緣，但其實患有恐女症，一靠近女生就會全身緊繃；方語昕則是飾演黃姵嘉的情敵，因黃姵嘉一躍成為全校風雲人物而倍感威脅；Teddy飾演的角色是外表萌系花美男，但其實有著腹黑性格。

風雅娛樂與CHOCO TV共同出品的《老爸上身》預計於4月初殺青，5月播出。