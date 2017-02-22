Wonder Girls解散仍發威 師妹TWICE代領音源大獎

「TWICE」替師姊Wonder Girls上台領獎，感謝粉絲一路的支持。（翻攝自朝鮮體育）



〔娛樂頻道／綜合報導〕南韓女團Wonder Girls成軍10年，憑《Nobody》紅遍亞洲，10日推出最後一張數位單曲《描繪》後，宣布解散和粉絲說再見。今日「GAON CHART MUSIC AWARDS 2016」頒獎典禮登場，Wonder Girls以自創曲《Why So Lonely》獲得了7月當月的數位音源月冠軍，卻因為解散無法親自到場領獎，由師妹團「TWICE」代領獎項，替師姊向粉絲道謝。

Wonder Girls成軍10年，因兩名成員不續約而宣布解散。（翻攝自Wonder Girls臉書）

而擁有「怪獸新人」之稱的男團「NCT127」和YG完顏女團「BLACK PINK」，繼亞洲音樂大獎、金唱片獎、首爾音樂獎等，再次奪下「GAON CHART MUSIC AWARDS 2016」第6屆新人獎，被認為是人氣和實力兼具的強大新人，包辦各大頒獎典禮的新人獎。

「BLACK PINK」一連奪下8月和11月的音源王及新人獎。（翻攝自朝鮮體育）